Onderzoek: single vs serieondernemer, de opvallendste verschillen

-Serieondernemers zijn twee keer vaker miljonair.



-Single-ondernemers vinden pensioen belangrijker, serieondernemers mooie reizen.



-Serieondernemers beleggen meer in vastgoed, single-ondernemers kiezen liever voor sparen.



-Single-ondernemers zijn hun bedrijf begonnen om ‘de uitdaging’, tegenover ‘passie’ bij serieondernemers.





Onderzoek Van Lanschot naar Ondernemend Nederland



Single vs serieondernemer: de opvallendste verschillen



‘Single of ‘serie’: elk type ondernemer heeft zo z’n eigen uitdagingen, plannen en verwachtingen, zo blijkt uit het onderzoek ‘Ondernemend Nederland’ van Van Lanschot “Steeds meer ondernemers komen nu op een kantelpunt van: ‘Blijf ik alles zelf doen of ga ik de dagelijkse leiding uit handen geven?”’



Met de aantrekkende economie denken ondernemers nu meer na over kopen, verkopen of overdragen aan de volgende generatie, zo blijkt uit het onderzoek dat iedere twee jaar door Van Lanschot wordt gehouden. Liefst 73% van de ondervraagden weet al wannéér hij of zij wil stoppen, tegenover 63% in 2016. Bijna 64% heeft zelfs al een concreet exitplan.



Zelf blijven doen of uit handen geven?



Mark Buitenhuis, die naast zijn functie als regiodirecteur binnen Van Lanschot ook verantwoordelijk is voor de ondernemerstak: “Bedrijven groeien weer dankzij de aantrekkende economie en ik merk dat steeds meer ondernemers niet alleen denken aan koop of verkoop maar ook steeds vaker op een kantelpunt komen van: ‘Blijf ik alles zelf doen of ga ik de dagelijkse leiding uit handen geven aan een Management Team’?” Volgens Buitenhuis een lastige keuze: “Naar mijn ervaring vooral voor single- ondernemers die één bedrijf hebben en daarin vaak zelf volledig de touwtjes in handen hebben. Die verantwoordelijkheid draag je toch wat minder makkelijk over. Serieondernemers zijn meer gewend om taken uit handen te geven om zich te kunnen focussen op nieuwe uitdagingen.”



Serie vs single: uitdaging vs passie



Het onderzoek laat ook zien dat elke ondernemer zijn of haar eigen motivaties, plannen en verwachtingen heeft. Zo staat bij single ondernemers op de vraag waarom ze hun bedrijf zijn gestart, ‘uitdaging’ bovenaan de Top 3, de serieondernemer zet in dat rijtje iets vaker ‘passie’ bovenaan. Verschillen zijn er ook in de privédoelstellingen: single-ondernemers zetten vaker een goed pensioen op nummer één (40% tegen 33%), terwijl serieondernemers dan juist ‘mooie reizen maken’ kiezen (36% tegen 34%%). Duidelijker zijn de verschillen als we kijken naar eventuele verkoop van het bedrijf: 29% verwacht de onderneming aan een strategische koper van de hand te doen, terwijl de single-ondernemer eerder verkoop binnen het bedrijf verwacht (26,5%). Een serieondernemer is twee keer zo vaak miljonair als een single ondernemer. Kijken we hoe serie en single-ondernemers hun verdiende vermogen investeren dan is beleggen in vastgoed vooral populair bij serieondernemers: 54,7% belegt daarin, ten opzichte van 32,5% bij de single-ondernemer.



Vrouwen voorzichtiger én meer perfectionistisch dan mannen



Het onderzoek is ook uit te splitsen in mannen en vrouwen ondernemers. Daar laten de resultaten weinig verschillen zien in doelen en verwachtingen. Wel zijn vrouwen iets conservatiever op gebied van privé vermogensopbouw, zo blijkt uit het onderzoek: 41,5% kiest voor beleggen, tegenover 57,5% bij de mannen. Buitenhuis: “Wat ik wel opvallend vind in het onderzoek, is dat vrouwen ‘Verbeteren van arbeidsvoorwaarden’ hoog in hun keuzelijst zetten van zaken die ze als ondernemer belangrijk vinden: 23% tegen 14% bij de mannen. Een ander verschil is dat vrouwen vaker dan mannen ‘perfectionistisch’ aangeven op de vraag zichzelf te omschrijven. Mannen vinden zichzelf vaker 'innovatief' dan vrouwen.”



Bron: Online onderzoek 2018 van PanelWizard/Kien in opdracht van Van Lanschot onder ondernemers in Nederland met minimaal 10% belang in bedrijven van 5 personeelsleden of meer.