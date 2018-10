Cao-overleg BOVAG en vakbonden ligt weer stil

Vakbonden zijn, ondanks de openingen die zij eind vorige week leken te geven, toch niet bereid om afspraken te maken over werken op zaterdag. Dat bleek vandaag bij de vierde ronde van gesprekken over een nieuwe cao Motorvoertuigenbedrijven en Fietsbedrijven (MvT). De openingen bleken inhoudsloos. En daarmee zijn de gesprekken weer terug bij af. BOVAG beraadt zich nu op het vervolg van de cao-onderhandelingen, de bal blijft bij de vakbonden liggen.



BOVAG vroeg vakbonden in de derde onderhandelingsronde voor de cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven (MvT) begin oktober in te stemmen met de wensen van de werkgevers in de sector inzake werken op zaterdag. Ter plekke reageerden die daar afwijzend op, maar later liet vakbond CNV weten te begrijpen waar de schoen wringt en erkende CNV dat er afspraken gemaakt moeten worden.



CNV Vakmensen-voorzitter Fortuin sprak er over in een interview in de Telegraaf van zaterdag 13 oktober. Een citaat uit dat artikel: Volgens de werkgevers is de maatregel nodig vanwege de veranderende economie en het consumentengedrag. Fortuin erkent dat er afspraken gemaakt moeten worden, omdat garages langer openblijven. “In de detailhandel is hetzelfde aan de hand en daar hebben we goede afspraken gemaakt met de werkgevers.” BOVAG is blij met de erkenning van deze vakbond dat werken op zaterdag nodig is en dat daar afspraken over gemaakt moeten worden.



Terug bij af



Vakbonden lieten later schriftelijk wel weten bezwaar te maken tegen de duidelijke opstelling van BOVAG en wilden “niet vooraf inhoudelijke toezeggingen doen”. Niettemin zag BOVAG reden genoeg om het geplande vierde gesprek doorgang te laten vinden en te praten over onze wensen over werken op zaterdag en over de gevraagde voorstellen van de vakbonden over dit onderwerp. Helaas bleek de daad niet bij het woord te worden gevoegd; vakbonden waren, ondanks de openingen die zij gaven, toch niet bereid om afspraken te maken over de wensen van BOVAG-bedrijven over werken op zaterdag. De toezeggingen bleken inhoudsloos, de bal blijft bij de vakbonden liggen.



Bereid tot overleg



BOVAG streeft moderne arbeidsverhoudingen na voor zowel werkgevers als werknemers en gaat onderzoeken welke paden hierin te bewandelen zijn. Daarnaast blijft BOVAG altijd bereid met FNV, CNV en De Unie om tafel te gaan als zij bereid zijn afspraken te maken over werken op zaterdag.