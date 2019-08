Digidentity en SIVI tekenen voor soepele overgang naar eHerkenning

De nieuwe standaard voor B2B inloggen



Het Digitaal Paspoort verdwijnt als standaard voor B2B-authenticatie. Het maakt de komende 1,5 jaar plaats voor een nieuwe manier van inloggen in de verzekeringsbranche. Gebruikers en dienstverleners stappen uiterlijk eind 2020 over op eHerkenning. Het Digitaal Paspoort is niet meer veilig genoeg. eHerkennig is dé standaard voor B2B-authenticatie in heel Nederland, ook buiten de verzekeringssector. Zakelijk inloggen bij de overheid bijvoorbeeld gaat al verplicht via eHerkenning.



SIVI - het standaardisatie-instituut voor de verzekeringsbranche - vindt de brancheafspraken over standaarden van B2B-authenticatie in de verzekeringsmarkt heel belangrijk. Het Digitaal Paspoort is al twintig jaar de branchestandaard. De belangrijkste reden dat het Digitaal Paspoort zoveel wordt gebruikt is de automatische toegang voor tussenpersonen tot extranetten van verzekeraars en serviceproviders. SIVI heeft met Digidentity afspraken gemaakt om verzekeraars en tussenpersonen te helpen met de overgang naar een nieuw systeem.



Tot eind december 2020 blijft het Digitaal Paspoort ondersteund, ook als een partij eerder overstapt. Het is belangrijk dat beide systemen in deze periode naast elkaar gebruikt kunnen worden. Daarom biedt Digidentity de mogelijkheid om gebruik te maken van proposities die de overgang eenvoudig en zo goedkoop mogelijk maken. Eind juli tekenden Dick Dekkers en Marcel Wendt (Digidentity) en Peter Mols (SIVI) het contract voor deze afspraak. Marcel Wendt: “Digidentity heeft het initiatief genomen voor het doorbreken van haar eigen monopoliepositie. Wij gaan uit van onze eigen kracht en maakten graag afspraken met SIVI”. Peter Mols: “De overgang naar eHerkenning is vanzelfsprekend en biedt keuzevrijheid aan gebruikers en online dienstverleners. Voor een soepele overgangsperiode biedt Digidentity meerdere proposities. Ik ben blij dat we het hierover eens zijn”.



Voor meer informatie: http://directnodig.com/sivi