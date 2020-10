Bram Suijker en Tamar van den Dop brengen een liefdevolle ode aan het leven

Met Every Brilliant Thing creëerde Duncan Macmillan, bekend van de theaterhit People, places & things, een hartverwarmende monoloog die een zegetocht maakte over de wereld. Nu is het de beurt aan acteurs Tamar van den Dop en Bram Suijker om de Nederlandse theaters te veroveren met deze hoopvolle voorstelling over alle dingen die het leven de moeite waard maken. Vrijdag 13 november en zaterdag 14 november gaan Suijker en Van den Dop met hun versie van Every Brilliant Thing in regie van Erik Whien in première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Het verhaal



Een kind van zes begint op een dag een lijst te maken met alle briljante dingen in het leven. IJsjes. De stem van Nina Simone. De geur van oude boeken. Dingen met strepen. Die lijst is bedoeld voor diens depressieve moeder, die na haar eerste zelfmoordpoging in het ziekenhuis is beland. Naarmate het kind ouder wordt, naar de universiteit gaat en verliefd wordt, groeit de lijst tot er uiteindelijk een miljoen dingen op staan. Steeds meer blijkt de lijst een reddingsboei voor het kind zelf dat inmiddels een volwassene is geworden.



Twee persoonlijke versies



Het stuk van Duncan Macmillan kan gespeeld worden door een jonge acteur, een oude acteur – vrouw, man, genderfluïde, het maakt niet uit. Macmillan daagt de makers uit om er hún tekst van te maken en dat is precies wat Het Nationale Theater dit seizoen doet door meerdere acteurs deze tekst op de planken te laten brengen. Regisseur Erik Whien heeft beide acteurs de vrijheid gegeven om de tekst en het spel persoonlijk te maken, zo verschilt de lijst met briljante dingen per acteur en ziet het publiek twee heel verschillende versies van één stuk. Elke voorstelling zal sowieso anders zijn, omdat je als publiek dicht op de verteller zit en je onderdeel wordt van de voorstelling door zelf zaken aan de lijst toe te voegen of soms zelfs mee te spelen.



Het stuk is vertaald door Sanne Parlevliet en wordt, in regie van Erik Whien, afwisselend gespeeld door Bram Suijker en Tamar van den Dop. Casper Vandeputte bewerkte de tekst samen de acteurs tot twee persoonlijke versies. Beide acteurs maken sinds 2016 deel uit van het vaste ensemble van Het Nationale Theater, voorheen Het Nationale Toneel. Erik Whien sluit vanaf 2021 officieel aan als vaste maker bij Het Nationale Theater.



Het Nationale Theater speelt altijd



In de turbulente maanden voor de zomer besloot Het Nationale Theater niet langer thuis achter de computer te blijven zitten, maar weer volop live aan de slag te gaan. De acteurs en regisseurs creëerden in slechts enkele weken maar liefst zestien nieuwe voorstellingen die allemaal reflecteren op de tijd waarin we samen terecht zijn gekomen. Stukken over troost, hoop en afleiding die radicaal teruggaan naar de basis van theater. Every Brilliant Thing stond al op de planning, maar paste goed binnen dit nieuwe concept. Voor de zomer speelden Suijker en Van den Dop al een aantal werkvoorstellingen voor een enthousiast publiek in het kader van Het Nationale Theater speelt altijd. Nu ontwikkelt de voorstelling zelfstandig door en gaat op tournee tot 3 februari 2021.



Podcast



Programmamaker Laura van Zuijlen maakt bij deze voorstelling twee HNTpodcasts. Een dubbelgesprek met Bram Suijker en Tamar van den Dop onder andere over hoe het is om een voorstelling te spelen die door meerdere acteurs gespeeld kan worden. En een podcast met schrijver Duncan Macmillan over het feit dat Het Nationale Theater dit seizoen drie van zijn teksten op de planken brengt en hoe het komt dat deze teksten zo goed passen in de tijd waarin Het Nationale Theater nu haar voorstellingen produceert. De HNTpodcasts nemen de luisteraar mee achter de schermen en op onderzoek en brengen verhalen met en over de voorstellingen en makers.



Tournee



Every Brilliant Thing gaat na de premières op 13 en 14 november op tournee tot 3 februari 2021. De speellijst is onder voorbehoud en tot en met eind 2020 in verkoop. Alle speeldata na 1 januari 2021 zullen later in verkoop gaan. Meer informatie: www.hnt.nl/everybrilliantthing