Statement FNLI: reactie op aangekondigde acties Farmers Defence Force

De FNLI roept de vertegenwoordigers van actiegroep Farmers Defence Force op deze week in wijsheid te besluiten over aard en omvang van acties die gericht lijken te zijn op het verstoren van de voedseldistributie in Nederland. Als koepelorganisatie van levensmiddelenproducenten in Nederland erkent en ondersteunt de FNLI zonder voorbehoud het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw voor de voedselvoorziening en de nationale economie.



Tegelijkertijd keurt de FNLI de aangekondigde acties af die de distributieketen buitenproportioneel zouden verstoren en daarmee niet alleen voedselproducenten en supermarkten, maar vooral ook de consument in de Kerstperiode massaal kunnen raken. Waar het gaat om de aanpak van de stikstofproblematiek, zal het gesprek in Den Haag met overheid, politiek en stakeholders moeten worden gevoerd.