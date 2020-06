Koningspaar bezoekt eerste theatervoorstelling na heropening

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezochten woensdagavond 3 juni de eerste voorstellingsavond van Het Nationale Theater na de heropening. In Theater aan het Spui zagen ze samen met 28 bezoekers twee monologen in het kader van ‘Het Nationale Theater speelt altijd’ en voerden na afloop een gesprek met het publiek en de makers.



Het Koninklijk paar toont met haar bezoek dat, dankzij de genomen veiligheidsmaatregelen,



het bezoek aan het theater een veilig en prettige ervaring is. Koning Willem-Alexander betuigde tijdens het bezoek steun aan de hele theatersector en sprak zijn waardering uit voor allen werkzaam in de sector, zo ook voor de manier waarop het Nationale Theater invulling geeft aan de situatie.



Op de planken



De 30 bezoekers zagen 3 juni twee stukken uit de nieuwe reeks voorstellingen die speciaal voor deze periode werden gemaakt onder de noemer ‘Het Nationale Theater speelt altijd’. Romana Vrede sprak het aanwezige publiek toe met de tekst ‘Liefdesverklaring’ van Magne van den Berg. Rick Paul van Mulligen vertolkte ‘U bent mijn moeder’. Een tekst van Joop Admiraal uit 1981 op basis van gesprekken die hij met zijn dementerende moeder in het verzorgingshuis voerde.



Alle twaalf nieuwe voorstellingen uit ‘Het Nationale Theater speelt altijd’ zijn geïnspireerd op de huidige tijd bevatten teksten vol hoop, troost en afleiding. Uitgangspunt is de ontmoeting met het publiek. Aan de voorstellingen is kort gerepeteerd en ze worden noodgedwongen uitgevoerd zonder uitgebreide decors en techniek. Na de zomer worden sommige stukken doorontwikkeld tot volwaardige voorstellingen, om zo met een flexibele reeks korte en lange stukken door de coronapandemie heen te kunnen spelen.



In gesprek met het Koninklijk paar



Alle bezoekers spraken na afloop, in een nagesprek, over hun ervaringen in de afgelopen maanden en of zij in deze periode de zorg op zich namen voor mensen in hun omgeving, Ook werd de vraag gesteld wat je nu het hardst nodig hebt in deze onzekere periode; tijd, liefde of geld? Dit leverde een mooi en open gesprek op.



Tot slot sprak het Koningspaar met de acteurs en directie van Het Nationale Theater over de artistieke en financiële gevolgen van Corona voor de theatersector. Hoe gaat de sector om met de geldende maatregelen? En hoe kijkt Het Nationale Theater naar de toekomst?



Speeldata en kaartverkoop



Van 3 t/m 18 juli zijn de voorstellingen van ‘Het Nationale Theater speelt altijd’ te zien in Den Haag en 1 t/m 4 juli in Utrecht. Na de zomer vervolgen we de reeks in Den Haag en door het hele land. En ook dan is het devies ‘wij spelen als Het Nationale Theater altijd’. De kaartverkoop voor de voorstellingen in Den Haag is inmiddels gestart, de kaartverkoop voor de voorstellingen in Utrecht start 15 juni. Meer informatie en tickets is te vinden op: www.hnt.nl/speeltaltijd