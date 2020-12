Verdubbeling aantal supermarkten open op nieuwjaarsdag

Wie op nieuwjaarsdag naar de supermarkt wil om boodschappen te doen hoeft niet lang te zoeken. Meer dan 40% van de supermarkten is aankomend jaar ‘gewoon’ open op nieuwjaarsdag, een ruime verdubbeling t.o.v. nieuwjaarsdag vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van openingstijden.nl



Nieuwjaarsdag meer supers open door Corona



In 259 gemeenten is tenminste één supermarkt open op nieuwjaarsdag. In 96 gemeenten blijven de supermarkten gesloten, dit zijn de veelal kleinere gemeenten en gemeenten in de biblebelt. In vrijwel alle grote gemeenten is meer dan de helft van de supermarkten geopend. In Amsterdam zijn met 144 geopende vestigen de meeste supermarkten open. In 83 gemeenten gaan een aantal supers al voor 10:00 open, eerder dan gebruikelijk op nieuwjaarsdag.



Net als tijdens de kerstdagen hebben meerdere gemeenten dit jaar toestemming gegeven om supermarkten te openen op nieuwjaarsdag.



Verschillende supermarkten hebben de gemeente verzocht om ook de eerste dag van het nieuwe jaar open te mogen om eventuele drukte te kunnen spreiden. Vorig jaar was 19% van de supers open; aanstaande nieuwjaarsdag ruim 40%.



“Gemeente Amersfoort gaf toestemming de deuren te openen op nieuwjaarsdag, bijna alle supermarkten gaan daar nu open; een groot contrast met een jaar eerder. In Den Haag mogen supers al open vanaf 9.00 uur, vooralsnog is daar niet veel animo voor; het merendeel opent om 10.00, net als vorig jaar”. Vertelt Bob Gross van openingstijden.nl.



Oudejaarsavond veel winkels gesloten



Wie oudejaarsavond bedenkt dat de poedersuiker of de champagne op is, zal goed moeten zoeken. Slechts 10% van de supermarkten is nog open na 19:00, het tijdstip dat ze volgens de winkeltijdenwet moeten sluiten op de laatste dag van het jaar.