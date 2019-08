Nederlandse mbo'ers behalen 13 medals of excellence op WK in Rusland

Nederlandse mbo'ers behalen 13 medals of excellence op WK voor beroepen in Rusland



Team Nederland heeft tijdens WorldSkills, de wereldkampioenschappen voor beroepen, die van 22 tot en met 27 augustus plaatsvonden in Kazan, Rusland 13 medals of excellence in de wacht gesleept. Een medal of excellence wordt alleen uitgereikt bij het verrichten van een bovengemiddelde prestatie. De beste score van Nederland werd behaald door mbo-student Jasper Olthuis uit ’t Harde. Hij mag zich ‘Best of Nation WorldSkills 2019’ noemen. Jasper studeert bij het Deltion College in Zwolle en werkt via InstallatieWerk bij Van der Sluis technische bedrijven.



Excellentie



De medals of excellence werden omgehangen bij:



Jasper Olthuis, Elektrotechniek (Deltion College, Zwolle)



Fabiënne Bakker, Restaurant Service (Nova College, Haarlem)



Erik Hop, Metselen (Deltion College, Zwolle)



Hugo Rijsman, Lassen (Deltion College, Zwolle)



Joëlle Weening, Etaleren (Aeres MBO Velp)



Jasper van Kol, Mechatronica (Summa College, Eindhoven)



Rick Jooren, Mechatronica (Summa College, Eindhoven)



Lucas Muilwijk, Tuinaanleg (Wellant mbo Houten)



Mario Nederlof, Tuinaanleg (Wellant mbo Houten)



Esra van der Meer, Haarstylist (ROC Friese Poort, Leeuwarden)



Guus van Velthuijsen, Meubelmaken (HMC Amsterdam)



Carline Refuge, Bloembinden (Zone.college, Zwolle)



Sander Damsma, Sanitair techniek (Deltion College, Zwolle)



Jos de Goey, algemeen directeur WorldSkills Netherlands, eerder deze week tevens gekozen tot voorzitter van WorldSkills International: “Het is natuurlijk superjammer dat Nederland deze keer geen podiumplek heeft weten te bemachtigen. Dat is ook erg moeilijk op het wereldtoneel, maar zóveel medals of excellence zegt iets over de enorme inspanningen die de deelnemers de afgelopen tijd hebben geleverd en over het vakmanschap dat de economie zo goed kan gebruiken, mbo studenten staat een mooie toekomst te wachten!”



Future Skills en WorldSkills Juniors



Nederland deed voor het eerst mee aan de demonstratie wedstrijden WorldSkills Juniors en Future Skills. De enige vmbo-leerling in Team Nederland, de 16 jarige Miryanne Ruijs van het Fioretti College Veghel, won een bronzen medaille in de WorldSkills Juniors demonstratie wedstrijd Restaurant Service. Twee mbo studenten van Mondriaan werden vierde tijdens de Future Skills wedstrijd Industry 4.0.



Grootste beroepenevenement ter wereld



Tijdens deze 45-ste editie van WorldSkills streden in Kazan meer dan 1.600 deelnemers uit 60 bij WorldSkills International aangesloten landen in 56 beroepen voor een plek op het erepodium. Nederland deed mee in 27 vakrichtingen (beroepen). Experts, afkomstig uit het bedrijfsleven en van scholen, trainden en begeleidden de deelnemers de afgelopen maanden. In Kazan Expo International Exhibition Centre werden ruim 250.000 internationale bezoekers ontvangen, waaronder internationale prominenten uit de politiek, het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Ook Nederland was vertegenwoordigd met een delegatie. Naast het aanmoedigen van Team Nederland, bezochten ze o.a. een leerbedrijf en wisselden zij de laatste kennis uit op het gebied van beroepsonderwijs en vakmanschap.



Skills Heroes



De deelnemers aan WorldSkills hadden zich eerder gekwalificeerd door deelname aan Skills Heroes, de vakwedstrijden voor het mbo. In het schooljaar 2019/2020 doen vrijwel alle mbo-scholen mee aan de nieuwe editie vakwedstrijden. Inmiddels vindt deelname plaats door studenten van 900 opleidingen in 55 wedstrijdrichtingen. Zij maken kans om zich tijdens voorrondes, kwalificaties en het NK tijdens Skills The Finals (4-6 maart 2020 Leeuwarden) te kwalificeren voor de volgende lichting van Team Nederland. Die selectie zal deelnemen aan EuroSkills, het EK voor beroepen dat in september 2020 plaatsvindt in Graz, Oostenrijk.



WorldSkills Netherlands



Nederland kan niet zonder goede vakmensen. Daarom vestigt WorldSkills Netherlands de aandacht op het belang van vakmanschap en beroepsonderwijs bij jongeren. Dat doet zij door het ontwikkelen en organiseren van diverse evenementen en vakwedstrijden. WorldSkills Netherlands wordt ondersteund door het ministerie van OCW en vele partners uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven.



Bij Team Nederland zijn tijdens deze editie de volgende mbo-scholen betrokken:



Aeres MBO, Albeda, Alfa College, Aventus, Deltion College, Fioretti College, Hout en Meubileringscollege, Koning Willem I College, Nova College, ROC Friese Poort, ROC Horizon College, ROC Mondriaan, ROC Rivor, ROC ter Aa, ROC van Amsterdam, ROC van Twente, Scalda, Summa College, Wellantcollege en Zone College.



De Nederlandse deelname aan WorldSkills wordt verder ondersteund door:



Bouwend Nederland, Bouw Infra mensen Mierlo, Bovatin, Brancheplatform Kappers, Espeq, Fedecom, Festo, Installatiewerk NL, MBO Raad, Dit is mbo, NBOV, Nuffic, OTIB, REMO, SBB, Siemens Nederland N.V., STODT Toekomsttechniek, VBW en VHG.



Een overzicht van alle uitslagen is te vinden op www.teamnederland.com