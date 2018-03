Groot Europees onderzoek naar mentaal welbevinden jonge mantelzorgers

In januari 2018 is onder de naam Me-We een groot Europees onderzoeks- en innovatie project gestart naar het mentaal welbevinden van jonge mantelzorgers. Vilans en het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoeken in dit project samen met acht partners uit zes landen hoe de veerkracht van jonge mantelzorgers versterkt kan worden, zodat dit een positief effect heeft op hun mentaal welbevinden.



Jonge mantelzorgers zijn jongeren, die zorg (willen) dragen voor een naaste met een gezondheidsprobleem. In dit project wordt specifiek gekeken naar jongeren van 15-17 jaar. In Nederland is ongeveer 6% van de jongeren van die leeftijd mantelzorger. Mantelzorg kan positieve effecten hebben zoals een gevoel van waardering. Maar de zorg voor een naaste kan ook leiden tot een verminderd psychisch welzijn. Het kan zelfs van invloed zijn op het verdere verloop van iemands leven (OECD, 2016).



‘Mensen weten eigenlijk niet zo goed wat het inhoudt als je een zieke moeder hebt. In een keer verandert de hele gezinssituatie. Vrienden begrijpen dat niet. Dat is soms wel lastig.’ – Petra, 16 jaar



Inzicht in ondersteuningsbehoefte



Er is nog onvoldoende bekend hoe jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden. De komende 39 maanden verzamelen we kennis over jonge mantelzorgers in Nederland en Europa. We onderzoeken hoe zij omgaan met stress en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. Met deze gegevens ontwikkelen we online interventies die hen kunnen helpen. Dit doen we door continu samen te werken met jonge mantelzorgers en stakeholders zoals zorgprofessionals en docenten. De interventies worden ontwikkeld en getest in de zes deelnemende landen. De opgedane kennis en resultaten worden toegankelijk gemaakt voor stakeholders op nationaal, Europees en internationaal niveau.



‘Ik zie mezelf niet als jonge mantelzorger, ik heb een ziek familielid waar ik voor zorg.’ – Angela, 17 jaar



Over Me-We



Het Me-We project wordt gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Horizon 2020 programma. Partners van het project zijn Linnaeus University, Eurocarers, Univsersity of Ljubjana, Kalaidos University, Incra, University of Sussex, Carerstrust, Anziani e non solo en vanuit Nederland het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Vilans. Vilans en het SCP trekken samen op in dit project. De focus ligt op de ontwikkeling van succesvolle strategieën die het mentaal welbevinden van jonge mantelzorgers kunnen verbeteren.



Meer informatie over dit project vindt u op www.me-we.eu en op www.vilans.nl.