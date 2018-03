Persuitnodiging 20 maart 2018 Officiële opening Keukenhof 2018

dinsdag 20 maart 2018



Persprogramma:



13.00 uur VIP-ruimte kantoor Keukenhof geopend voor de media



13.30 uur Presentatie Keukenhof Highlights 2018 door Bart Siemerink, directeur Keukenhof. Tevens informele lunchgelegenheid. Aansluitend is er gelegenheid voor bezoek van het park inclusief een fotomoment in Keukenhof.



Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom in het Oranje Nassau paviljoen. Het officiële programma begint om 15.45 uur. Aansluitend verwelkomen wij u vanaf 16.45 uur graag voor een informeel samenzijn.



Het thema van Keukenhof 2018 in Romantiek in Keukenhof. Tijdens de officiële opening bieden Romeo & Julia een optreden, verzorgt Paul Rem als kunsthistoricus en conservator van Paleis 't Loo een speech en opent Dichter des Vaderlands Esther Naomi Perquin het Keukenhofseizoen 2018.



Accreditatie tot uiterlijk maandag 19 maart, 14.00 uur, per e-mail:a.gerards@keukenhof.nl, onder vermelding van naam, medium en functie. In verband met de beperkte ruimte in de zaal waar de opening plaatsvindt, bestaat de kans dat daar een toegangsregeling van kracht is.



Keukenhof is deze dag uitsluitend geopend voor pers en genodigden. Donderdag 22 maart om 8.00 uur gaat Keukenhof open voor de bezoekers. Van donderdag 22 maart tot en met zondag 13 mei is Keukenhof voor het publiek geopend.



