Rik van de Westelaken interviewt roze ouderen voor Midzomergracht

5 juni 2018 – Het Midzomergracht festival uit Utrecht trapt anderhalve week voor aanvang van de 22e editie van het festival het jaarthema roze ouderen af met twee interviews door Rik van de Westelaken met de roze ouderen Frank van Laar en Riet Lammers. Twee roze ouderen met een eigen, interessant en aangrijpend verhaal dat ze met ons willen delen. Hoe vergaat het hen? Wat hebben ze meegemaakt? En wat willen ze ons meegeven?



‘Het Midzomergracht festival is er om vooroordelen weg te nemen en samen diversiteit te vieren. Ongeacht leeftijd, gender en seksuele voorkeur. Er is nog veel te winnen voor roze ouderen en daarom vinden wij het belangrijk om er dit jaar extra aandacht aan te besteden’ spreekt Leon Bex, voorzitter van Midzomergracht festival 2018.



Rik van de Westelaken en het thema roze ouderen



In het kader hiervan vroeg Midzomergracht aan Rik van de Westelaken om twee roze ouderen te interviewen waarbij thema’s die te maken hebben met roze ouderen en diversiteit aan bod komen. Hij verleent hier graag zijn medewerking aan, want deze thema’s gaan hem nauw aan het hart. ‘Eenzaamheid of weinig bezoek krijgen als je ouder wordt is voor iedereen vervelend. Maar je hebt nog een andere vorm van eenzaamheid en die speelt zich af in je hoofd. Want’, zo vervolgt Rik: ‘Als je je niet vrij voelt om jezelf te kunnen zijn of je eigen verhaal te kunnen doen vanwege bijvoorbeeld je seksuele geaardheid en je daardoor weer terug de kast in gaat dan wordt je niet alleen fysiek eenzaam, maar ook psychisch.’



Frank van Laar en Riet Lammers



Rik interviewde Frank van Laar (1950) bij Frank thuis. Zijn coming out was noodgedwongen, toen hij in 1966 werd opgepakt door de politie op het Janskerkhof in Utrecht. Twee jaar later leert hij Bart kennen tijdens een COC-avond en sinds 1970 zijn ze een stel. Frank deelt zijn mooie kijk op diversiteit en het uitkomen voor je seksualiteit. Nu en in het verleden.



Riet Lammers (1939) deelt haar coming out verhaal met Rik in de Stadsschouwburg Utrecht. “Lesbisch… dat woord bestond vroeger helemaal niet” Op haar 17e wist Riet zeker dat ze gevoelens voor vrouwen had. Maar als leerling-verpleegster in een Katholiek ziekenhuis was het uiteraard onmogelijk om daar openlijk voor uit te komen. Gelukkig was het heel normaal dat verpleegsters kamers deelden en Riet werd verliefd op een studiegenootje die haar liefde beantwoordde.



Beschikbaarheid interviews



Beide interviews zijn terug te vinden op de website van Midzomergracht. Daarnaast worden de interviews vertoond tijdens de openingsshow van Midzomergracht festival 2018 op vrijdag 15 juni in de Stadsschouwburg Utrecht met daarbij een live interview met één van de roze ouderen. De interviews zijn ook te zien in verschillende Utrechtse bioscopen voorafgaand aan de films die onderdeel zijn van de MZG Out & Proud Filmweek.



Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht en de Stadsschouwburg Utrecht. Concept & identity: concept en zo. Crew: Maikel van der Laken en Joost Olsthoorn. Fotografie: Martijn Gijsbertsen. Visagie: 100%Joy



###



Over Midzomergracht festival 2018



Midzomergracht festival viert van 15 t/m 24 juni 2018 voor de 22e keer seksuele en genderdiversiteit samen met de inwoners van Utrecht en bezoekers uit binnen- en buitenland.



Wat kan je verwachten?



De roze en aanverwante organisaties van Utrecht organiseren in samenwerking met de vrijwilligers van het festival de activiteiten van het Midzomergracht festival rondom de pijlers Sport, Educatie, Cultuur & Pride. Tien dagen lang kan je meedoen aan of kijken naar allerlei activiteiten op het gebied van cultuur, sport, bijzondere exposities en allerlei feesten. Door de fantastische, typisch Utrechtse sfeer is het aantrekkelijk voor een breed publiek.



Ook dit jaar bestaat het festival uit drie delen:



· Het openingsweekend in het Midzomergracht Village bij de Stadsschouwburg Utrecht aan het Lucasbolwerk van 15 t/m 17 juni met op vrijdag een openingsshow en –feest, op zaterdag een officiële streetparty van de Utrecht Canal Pride en op zondag de Parkdag met veel aandacht voor cultuur.



· Het doordeweekse programma op diverse locaties in de stad.



· Het slotweekend van 22 t/m 24 juni, met op vrijdag 22 juni een klassiek openluchtconcert Vier de Liefde nabij de Weerdsluis en op zaterdag 23 juni het traditionele PANN-feest PANNDORA in TivoliVredenburg.



Kijk voor het volledige programma op http://www.midzomergracht.nl/programma



Over Midzomergracht festival



Van het Eindfeest Roze Lente in 1997 naar een 10-daags festival met honderd activiteiten. Het Midzomergracht Festival is volop in beweging. Tien dagen feest voor meer acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit en meer zichtbaarheid van de Utrechtse LHBTI+-gemeenschap bij een zo groot mogelijk publiek. Het Midzomergracht festival is een feest waar je elkaar ontmoet en waar vooroordelen worden weggenomen. Wij noemen dit het MZG ABC. Ofwel, Acceptatie door Bewustwording door Contact. Met aandacht voor sport, educatie, cultuur & pride. Voor iedereen. Ongeacht leeftijd, gender en seksuele voorkeur. Het festival wordt georganiseerd door Stichting de Overkant, een 100% vrijwilligersorganisatie gesteund met bijdragen van de gemeente Utrecht en verschillende fondsen en sponsoren.