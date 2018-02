Honderden aanmeldingen voor speciale editie KPN Schaatsvriendendag

De 9e unieke editie van de KPN Schaatsvriendendag vindt plaats op zondag 25 februari op de Coolste Baan van Nederland in het Olympisch Stadion te Amsterdam en wordt geopend door Rintje Ritsma. Schaatshelden Carl Verheijen en Annamarie Thomas zetten zich samen met tientallen vrijwilligers op deze bijzondere dag in om kinderen met een handicap en hun familie kennis te laten maken met de schaatssport.



Activiteiten op het ijs



Naast schaatsen zijn er verschillende andere activiteiten op het ijs, zoals curling, ice-biking en marathonschaatsen. Diverse muzikale optredens zorgen samen voor een unieke dag voor de gehandicaptensport.



Unieke editie



De 9e editie van de KPN Schaatsvriendendag vindt plaats op De Coolste Baan van Nederland en wordt geopend door Rintje Ritsma, initiatiefnemer van De Coolste Baan. “Het is fantastisch dat ik mede namens House of Sports honderden kinderen mag verwelkomen in het Olympisch Stadion. Op deze prachtige ijsbaan in olympische sferen, staat op 25 februari alles in het teken van onbezorgd sporten voor mensen met een handicap” aldus Ritsma.



Doel



Het doel van het Fonds Gehandicaptensport is dat sporten voor iedereen met een handicap structureel mogelijk wordt. Tijdens de Schaatsvriendendag worden alle barrières waar mensen met een lichamelijke, auditieve of visuele handicap bij het sporten tegenaan lopen, weggenomen. De dag bewijst daarmee welke impact sport kan hebben, het geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan de zelfredzaamheid.



“Sport moet voor iedereen mogelijk zijn. We zijn hartstikke trots dat KPN samen met een groot aantal KPN-vrijwilligers zorgt dat honderden kinderen met hun familie een onvergetelijke dag beleven. Samen met de andere sponsors, Univé, de KNSB en Ice-World, maken zij deze dag mogelijk.” Aldus Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport. “Met dit evenement willen we de bezoekers allereerst een mooie dag bezorgen, waarbij we het voor iedereen mogelijk maken om te schaatsen. Voor de mensen zonder handicap is het goed om zich te realiseren wat de uitdagingen én oplossingen zijn bij gehandicaptensport. Wat dat betreft draagt dit evenement op twee fronten bij aan onze doelstelling.”



Als één team achter de sporters met een handicap



Fonds Gehandicaptensport staat samen met zijn 1% FairShare® partners als één team achter de sporters met een handicap. Het fonds zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Voor ieder op zijn eigen niveau: top- en breedtesport. Dankzij onze samenwerking met KPN kan ook dit jaar weer een nieuwe editie van de KPN Schaatsvriendendag georganiseerd worden.



Hoe ziet de dag er zondag 25 februari uit?



12.00 - 12.30 uur parkeren en ontvangst



12.30 - 12.45 uur officiële opening door Rintje Ritsma, Directeur van De Coolste Baan van Nederland



12.45 - 14.45 uur clinics en vrij schaatsen



14.45 - 15.00 uur afsluiting



Aanmelden voor journalisten:



Je kan je aanmelden bij Anne Honders via anne@fondsgehandicaptensport.nl. Ook interviewverzoeken kan je bij haar kenbaar maken.