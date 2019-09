6 maanden na cycloon Idai: boeren vallen flauw op velden door honger

Een half jaar na de cycloon Idai waarbij meer dan duizend mensen omkwamen in Mozambique, Malawi en Zimbabwe, lijden steeds meer mensen honger en is er niet genoeg geld om iedereen te helpen. De door Verenigde Naties toegezegde hulp is nog maar voor minder dan de helft gefinancierd terwijl het aantal mensen dat hulp nodig heeft met 25% is gestegen - van 1.6 naar 2 miljoen sinds april dit jaar. De impact van de cyclonen Idai en Kenneth wordt verergerd door de aanhoudende droogte.



Boeren vallen flauw op hun velden langs de zuidelijke oever van de Buzi-rivier omdat ze niets anders te eten hebben dan tomatensoep. Tomaten zijn een van de weinig snelgroeiende gewassen die mensen planten nadat overstromingen hun land hadden beschadigd, en hun oogsten en zaadvoorraden hebben weggevaagd.



Om te voorkomen dat mensen opnieuw slachtoffer worden van overstromingen, worden hele gemeenschappen opgevangen in hoge gelegen gebieden, maar daar krijgen ze niet genoeg voedsel.



‘Zes maanden na de ramp is de situatie alleen maar slechter geworden,’ zegt Suying Lai, hoofd Humanitair bij Oxfam Novib die onlangs is teruggekomen uit Mozambique. ‘Mensen slaan maaltijden over zodat het weinige voedsel dat er is aan kinderen kan worden gegeven. Gezinnen zoeken naar wilde planten omdat er niet genoeg te eten is. Honger dreigt de stille moordenaar te worden van degenen die Idai hebben overleefd. Zes maanden na de cycloon zou de noodsituatie allang voorbij moeten zijn.'



Tien procent van de bevolking van Mozambique heeft nu voedselhulp nodig. Er dreigt een crisis uit te breken in moeilijk bereikbare gebieden in de provincies Sofala, Zambezia, Manica en Tete, die door Idai werden getroffen, evenals in Cabo Delgado waar Kenneth toesloeg. Ondanks aanhoudende inspanningen van de hulporganisaties overtreft de vraag het aanbod: hele gemeenschappen in het district Buzi kampen met tekorten aan voedsel, schoon water, onderdak en toegang tot middelen van bestaan.