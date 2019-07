Martin van Meel wint het Open Nederlands Kampioenschap Poker 2019

Op zaterdag 6 juli vond de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker plaats. De beste 183 pokerspelers van Nederland streden in Hotel de Heerlickheijd in Ermelo om de titel. Spelers konden bij 143 locaties door heel Nederland zich proberen te plaatsen voor het grootste amateur pokerkampioenschap van Nederland.



Van januari t/m juni konden liefhebbers een poging wagen bij een pokertoernooi bij hun in de buurt. Het Open Nederlands Kampioenschap Poker organiseert al vijf jaar lang laagdrempelige pokertoernooien voor recreatieve pokerspelers. Dit jaar kende het toernooi 9.300 deelnames waarvan de beste 183 spelers zich wisten te plaatsen voor de landelijke finale. De spelers kwamen uit alle windstreken van Nederland en reden vol spanning richting Ermelo.



De finalisten speelden in eerste instantie voor de eer. Bij het Open Nederlands Kampioenschap Poker is er geen geld te winnen. De spelers gaan echter niet met lege handen naar huis. De winnaar krijgt een mooie beker mee naar huis en maakt kans om opgenomen te worden in Team ONK Poker. Organisator Mathijs Jonkers zegt hierover het volgende:” Je kan het vergelijken met voetbal. Spelers die goed voetballen, worden gescout door een grotere voetbalclub. Zo werkt het bij ons ook. Omdat er bij ons geen geldprijzen te verdienen zijn, kijken wij tijdens de finale of er spelers zijn waarvan wij vinden dat ze goed kunnen pokeren. Deze spelers krijgen de mogelijkheid om in Team ONK Poker plaats te nemen en mooie (inter)nationale toernooien te spelen als onderdeel van het sponsorcontract. Zo won Ruurd Nauta, nadat hij opviel tijdens de finale, al meer dan € 30.000,- in Team ONK Poker. Wij zijn dan ook altijd opzoek naar het nieuwe pokertalent van Nederland”.



De spelers kregen aan het begin de finale 25.000 punten en moesten ervoor zorgen dat zij deze niet kwijtraakten. Diegene die aan het eind van het toernooi alle punten wist te verzamelen was de nieuwe kampioen van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Het duurde niet lang voordat de eerste spelers het strijdtoneel moesten verlaten. De twijfelachtige eer van eerste uitvaller ging dit keer naar Fatih Buyuksahin uit Rotterdam.



Na vier uur gepokerd te hebben waren er nog 100 spelers in het toernooi. De 100 spelers konden op Dinnerbreak en de laatste pokerverhalen werden uitgewisseld. De uitgeschakelde spelers bleven in de zaal om te kijken wie er met de titel vandoor ging. Ze kregen een waar spektakel voorgeschoteld. De spelers werden een voor een uitgeschakeld en om 22:00 uur waren er nog maar 15 spelers in het spel. De overgebleven spelers wilden koste wat kost in het spel blijven om de finaletafel te halen.



Tijdens een pokertoernooi zijn er 9 spelers die plaats mogen nemen aan de zogeheten finaletafel. De beste 9 spelers van de dag strijden dan onderling tegen elkaar om uit te maken wie zich tot kampioen mag kronen. De volgende 9 spelers waren de beste spelers van de finale.



1) Jordy van Buren – Zwijndrecht - 1.107.000 punten

2) Jakob Kerkhoff – Valthermond - 868.000 punten

3) Yvo Nieuwenhuijzen – Hierden - 707.000 punten

4) Mitchel Rutten – IJmuiden 655.000 punten

5) Henri Nel – Bunschoten - 430.000 punten

6) Martin van Meel – Langeweg - 233.000 punten

7) Gon Wassenaar – Wagenberg - 200.000 punten

8) Bjorn Domhof – Lichtenvoorde - 146.000 punten

9) Kees Valstar – Naaldwijk - 145.000 punten



In een spectaculaire hand werden Henri Nel en Kees Valstar tegelijkertijd uitgeschakeld. Beide spelers gingen all-in met 44 waardoor ze precies dezelfde hand hadden. Mitchel was ook all-in, maar stond er duidelijk beter voor. Hij liet 2 vrouwen zien waardoor hij zowel Henri als Kees wist uit te schakelen.



Vervolgens verlieten Bjorn Domhof, Gon Wassenaar, Yvo Nieuwenhuijzen, Mitchel Rutten en Jordy van Buren het strijdtoneel. De heads-up ging tussen Jakob Kerkhoff en Martin van Meel.



Uiteindelijk bleek Martin de sterkste te zijn. Hij versloeg Jakob in een zinderende heads-up waar het zeer lang duurde voordat het beslist werd. De ene keer won Jakob wat punten, de andere keer was het Martin die de chips naar zich toe kon schuiven. Met twee boeren wist Martin uiteindelijk het duel in zijn voordeel te beslissen.