Officiële start Week van Zorg en Welzijn

Persbericht, 12 Maart Rotterdam



Week van Zorg en Welzijn is gestart!



Het officiële startschot is vannacht gegeven voor de Week van Zorg en Welzijn met ambassadeur Maarten van der Weijden. Maarten was te gast bij Rijndam Revalidatie te Rotterdam, voor de kick-off van



de 24uur durende zwemmarathon verspreid door het hele land om aandacht te vragen voor de Week van Zorg en Welzijn. Vanuit dankbaarheid naar de zorg die 24/7 doorgaat was er ook aandacht voor de nachtzorg die Maarten in het zonnetje heeft gezet. Deze week laat de sector zien wat Zorg en Welzijn te bieden heeft, kijk voor de instellingen die open zijn op de website van de week van zorg en welzijn.



Om op de hoogte te blijven volg facebook, twitter en instagram van zowel de Week van Zorg en Welzijnals berichten van deRotterdamseZorg.



