Het Nationale Theater pakt uit met Kerst: arrenslee én megakerstboom

Acteur Hein van der Heijden (Het duel) van Het Nationale Theater ontsteekt op donderdag 13 december om 18.00 uur de lichtjes van de kerstboom voor de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Aansluitend is er een kerstborrel. Daarnaast kunnen bezoekers een rondje rijden langs de Hofvijver in een arrenslee.



Traditiegetrouw worden de lampjes van de kerstboom bij de Koninklijke Schouwburg in aanwezigheid van vrienden en regelmatige theaterbezoekers aangestoken door een persoon die is verbonden aan Het Nationale Theater. Vorig jaar was dit Paul van Vliet, Acteur Hein van der Heijden van het vaste ensemble neemt het stokje over. Momenteel repeteert Van der Heijden voor de toneelbewerking van Tsjechovs Het duel, die op zaterdag 12 januari in première gaat in de Koninklijke Schouwburg. De Torenblazers zorgen voor de muzikale omlijsting. Na het ontsteken van de lampjes in de kerstboom start de openbare kerstborrel, die voor iedereen toegankelijk is. Aanmelden is wel gewenst via www.hnt.nl/kerstborrel.



Arrenslee



Om helemaal in de kerststemming te komen, rijdt er een speciale arrenslee rondjes over het Lange Vijverberg en terug. Op zaterdag 15 december heeft de arrenslee ook een halte op Royal Christmas Fair, die van 14 tot 23 december plaatsvindt aan het Lange Voorhout. Bezoekers van de kerstmarkt kunnen met de arrenslee een ritje maken. Het Nationale Theater staat van 14 tot 16 december met een kassa op de Royal Christmas Fair. Hagenaren kunnen als kerstcadeau tickets kopen voor alle voorstellingen.



17.00: inloop Koninklijke Schouwburg



17.30 uur: welkomstwoord Cees Debets, directeur theater



17.40 uur: openingspraatje Hein van der Heijden



17.50: De Torenblazers staan klaar op de balkons van de Koninklijke Schouwburg en starten met het spelen van kerstliedjes.



18.00 uur: lichtjes van de kerstboom worden ontstoken



18.05 tot 21.00 uur: start openbare kerstborrel foyer met live muziek, wintercocktails, soep en broodjes (vegetarische)worst.