Veel horecabedrijven in de problemen bij terugbetalen lening

Veel bedrijven komen ondanks overheidsmaatregelen in zwaar weer, mede door de terugvallende omzet vanwege de corona maatregelen. Vooral de horeca en retail hebben het zwaar. In de horeca gaat het om 17%, in de retail om 7%. Dit blijkt uit interne analyse van online kredietverstrekker BridgeFund.



Meer problemen verwacht



BridgeFund verzorgt financiering voor bedrijven in het MKB. In het onderzoek is gekeken naar alle leningen die het bedrijf heeft uitstaan. Daaruit blijkt dat 4% van de bedrijven directe problemen heeft met het terugbetalen van de lening. Het zijn voornamelijk bedrijven in de horeca en retail die in acute problemen zitten.



Naast de bedrijven die directe betaalproblemen hebben verwacht nog eens ruim 8% van de bedrijven hun lening op korte termijn niet meer te kunnen betalen. Dit is op basis van het ondervragen van 659 verschillende bedrijven die zakelijke leningen hebben uitstaan.



Geleende geld vaak al geïnvesteerd



Bijna elke branche merkt de gevolgen van de corona maatregelen die vooralsnog tot 28 april geldig blijven. Echter is het niet onlogisch dat vooral de horeca en retail het zwaar hebben. “We horen van veel van onze klanten dat ze er alles aan doen om toch zoveel mogelijk omzet te genereren. Restaurants bieden afhaalmaaltijden aan en winkels proberen de focus op online te leggen. Toch hebben niet alle ondernemingen deze mogelijkheden.”



Dat bedrijven die voor de crisis geld geleend hebben nu in de problemen komen is niet onlogisch aldus Rutger Quispel, oprichter van BridgeFund. “De meeste ondernemingen die voor de corona maatregelen geld hebben geleend hebben het vaak al geïnvesteerd. Waar mogelijk proberen wij met de klant mee te denken en bieden we in goed overleg een incasso stop aan.”