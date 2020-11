12 november 2020: Dag van de Franse taal

Op donderdag 12 november viert de Ronde Tafel Frans¹ (RTF) de nationale Dag van de Franse taal. Doel van dit initiatief is om het economische en culturele belang van het Frans in Nederland te onderstrepen en de keuze voor het schoolvak Frans bevorderen door jongeren te interesseren voor de Franstalige wereld en de cultuur. Vanwege COVID-19 is er dit jaar gekozen voor een corona-proof editie. Om 8:30 wordt de dag “live” via een online Facebook event officieel geopend door Tigran Balayan, voorzitter van Franstalige ambassadeurs.



Recent bleek uit de ‘Buitenland Barometer’ dat bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat ons land meer zou moeten samenwerken met Duitsland en Frankrijk. Dit wordt bevestigd door de Visiegroep Buurtalen die op hun website (www.buurtaalonderwijs.nl) een manifest deelt waarin opgeroepen wordt om de positie van de buurtalen Duits en Frans te versterken. Ook de politiek erkent dit, het ministerie heeft daarom besloten dat er in het nieuwe curriculum aparte kerndoelen voor Duits en Frans komen.



Vanaf 2014 is de Dag van de Franse taal uitgegroeid tot een zeer succesvol evenement. Ook dit jaar zal zo’n tweederde van alle middelbare scholen in Nederland meedoen. Dit houdt in dat zo’n half miljoen Nederlanders op 12 november bezig zullen zijn met de Franse taal en cultuur, zowel binnen als buiten de school. Gedurende de dag zullen leerlingen op scholen in het hele land genieten van culinaire specialiteiten, muziek en andere culturele uitingen uit de Franstalige wereld. Omdat steeds meer basisscholen Frans aanbieden biedt het Platform Vroeg Frans online veel lesmateriaal dat docenten in het primair onderwijs kunnen gebruiken. Ook op de middelbare scholen zullen er veel workshops aangeboden rond het thema Fêtons la francophonie. De educatieve uitgevers hebben hiervoor lesmateriaal ontwikkeld.



Diverse partners uit de wereld van cultuur en media leveren een eigen bijdrage. Zo organiseert de Franse tv-zender TV5MONDE een landelijk dictee en sponsort Pathé bioscopen bioscooptickets. Ook voor het bedrijfsleven is de Dag van de Franse taal van belang. Niet alleen is Frankrijk één van de grootste exportmarkten voor Nederlandse bedrijven, ook wereldwijd is een goede beheersing van het Frans belangrijk. Naar verwachting zal het Frans door de opkomende groeimarkten in Afrika rond 2050 één van de meest gesproken talen ter wereld zijn. Op 12 november zullen verschillende bedrijven daarom op landelijk of regionaal niveau aanhaken bij de Dag van de Franse taal.



De dag wordt ondersteund door aansprekende ambassadeurs zoals de dansers Tommy en Rowan (winnaars Holland’s Got Talent 2020), wielrenner Bauke Mollema en zangeres Kate Ryan.