Net als veel bedrijven wordt ook het Amsterdamse storytellingbureau Popcorn Stories geraakt door de maatregelen rondom het corona-virus. Door het verbod op bijeenkomsten zitten de videoproducties waar het bureau in gespecialiseerd is, er voorlopig niet meer in. Met de tijd die nu overblijft, wil Popcorn Stories wél video's blijven maken. Maar zonder daarbij het huis uit te gaan of samen te komen, uiteraard.



‘Veel bedrijven hebben tijdens deze crisis wel wat anders aan hun hoofd dan marketing. Daarom schuiven veel klanten projecten naar achteren. Bovendien wordt het met de huidige maatregelen heel lastig om hoogwaardige video’s te maken,’ zegt Michan Tolman, eigenaar van Popcorn Stories.



‘In dit soort tijden is het makkelijk om je hoofd te laten hangen, maar volgens mij kun je nu beter iets gaan doen waar je gelukkig van wordt. De afgelopen tijd ontstonden er al veel bijzondere initiatieven in het land, bijvoorbeeld de horeca die massaal bezorgmaaltijden aan is gaan bieden. Wij zijn niet heel goed in pizza’s bakken, maar een mooi statement maken kunnen we wel. We vonden het tijd voor een duidelijke boodschap aan Nederland. Een boodschap van kracht en hoop, maar ook een met een oproep. Handen op elkaar voor de harde werkers, maar verder: handen thuis.’

Video