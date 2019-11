Canal Digitaal pakt flink uit tijdens Black Friday-waanzin

Black Friday staat voor de deur, en dat zal de tv-kijker weten ook. Canal Digitaal biedt 30 dagen gratis tv-kijken via de Canal Digitaal TV App, en daarbovenop nog eens spectaculaire kortingen tot wel 60% op tv’s, tablets en andere elektronica.



Black Friday, wat is dat ook alweer?



Black Friday is een begrip dat overgewaaid is uit de Verenigde Staten en ieder jaar op de vrijdag na Thanksgiving Day valt. Dit jaar is dat vrijdag 29 november. Traditiegetrouw kun je op deze dag profiteren van nu-of-nooit-aanbiedingen met gigantische kortingen.



Black Friday-aanbod



Betere tv voor een betere prijs is er niet te vinden. Om de kijker daarvan te overtuigen, biedt Canal Digitaal 30 dagen gratis tv-kijken aan via de Canal Digitaal TV App. Series en films kijken, alle voetbalwedstrijden volgen én genieten van alle populaire programma’s. Wat je maar wilt en wanneer je maar wilt.



Maar er is meer: boven op de 30 dagen gratis kijken komt nog een typisch Black Friday-aanbod. De snelle beslisser kan kiezen voor flinke kortingen op onder andere LG-tv’s, Samsung-tablets en -soundbars, Sony PlayStations en JBL-headphones die oplopen tot 60%! Snelheid is geboden, want voor deze exclusieve deals geldt: op is op!



Consumenten kunnen zich via www.canaldigitaal.nl/pre-black-friday/ aanmelden voor Black Friday-deals en op 29 november geweldige kortingen pakken via www.canaldigitaal.nl/black-friday/.



Alles van tv in 1 app, met een compleet tv-pakket



Het Black Friday-aanbod is een bijzonder aantrekkelijke manier om kennis te maken met Canal Digitaal. Je kunt waar en wanneer je maar wilt live televisiekijken, zonder kastjes, speciale kabels en ander moeilijk gedoe. 73 tv-zenders, waarvan 22 in HD, inclusief FOX Sports 1. Via de Canal Digitaal TV App kun je ook op meerdere apparaten tegelijk kijken. Dan komt zo’n gloednieuwe tv of tablet goed van pas.