Limburgs Museum extra gastvrij door Kickstart Cultuurfonds

Dankzij een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds kan het Limburgs Museum haar gasten ook in coronatijd gastvrij blijven ontvangen. Het fonds stelt 73.000 euro beschikbaar die het museum zal gebruiken om extra gastvrouwen en -heren in te zetten en de openingstijden te verruimen. Zo wordt de bezoekerscapaciteit vergroot en kunnen gasten beter over de dag worden verspreid. Vanaf 16 oktober is het museum daarom elke dag een uur eerder geopend.







“Limburg staat bekend om gastvrijheid. Dankzij de steun van het Kickstart Cultuurfonds kunnen we als Limburgs Museum onze bezoekers ook in de anderhalvemeter-samenleving warm blijven ontvangen”, aldus Bert Mennings, directeur Limburgs Museum.



Audiotour



Concreet betekent het dat gasten worden ontvangen door een gastvrouw of -heer in de foyer van het museum. Alle corona-maatregelen worden in een persoonlijke gesprek toegelicht. Bij de entree van de nieuwe tentoonstelling Machtige Maas staat ook een gastvrouw of -heer die gasten persoonlijk ontvangt en ze een gratis audiotour ter beschikking stelt.



De ruimere openingstijden gelden de rest van dit jaar. Tot en met 31 december is het Limburgs Museum dus van 10:00 tot 17:00 uur te bezoeken. Timeslots zijn te reserveren via www.limburgsmuseum.nl/tickets



Koffie voor onderweg



Helaas moet het Museumcafé de komende vier weken de deuren gesloten houden. Maar de medewerkers van het Museumcafé staan elke dag van 10:00 tot 17:00 uur klaar om gasten bij het naar buiten gaan gratis een ‘coffee to go’ of ‘tea to go’ aan te bieden.



Over Kickstart Cultuurfonds



Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Zij werken sinds 2012 samen in het Blockbusterfonds en hebben opnieuw de handen ineen geslagen. Met het nieuw opgerichte - en tijdelijke - Kickstart Cultuurfonds geven zij de culturele sector ondersteuning voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemeter-samenleving. Hiervoor is ruim 16 miljoen euro bijeen gebracht. Andere private fondsen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten: Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Stichting Zabawas.