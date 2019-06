Theater voor Keti Koti: nieuwe traditie in Den Haag

Theater voor Keti Koti is een tweedaags festival om de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk te gedenken en de vrijheid te vieren. “1 juli mag net als 4 mei ieder jaar herdacht worden", zegt Romana Vrede, initiatiefnemer en actrice van Het Nationale Theater. "Ik ben ontzettend dankbaar en blij dat Het Nationale Theater hieraan meedoet. Het is een nationale gebeurtenis." Het festival vindt dit jaar voor de tweede keer plaats op zondag 30 juni en maandag 1 juli in Theater aan het Spui, de Koninklijke Schouwburg en bij het Mauritshuis. We belichten met toneel van Bodil de la Parra en de Bewogen Beeld tentoonstelling een nog onbekend stukje koloniale geschiedenis: Nederlands Brazilië.



Wandeling Den Haag & Slavernij

Gids Valika Smeulders, living history acteurs, het AFIMO koor en Studio 52nd brengen verhalen uit het slavernijverleden van Den Haag tot leven. Tijdens de wandeling Den Haag & Slavernij sporen uit de tijd dat de regering vanuit de hofstad de koloniën bestuurde. Haagse families voerden generatie op generatie handel dankzij de overzeese plantages. Ook het protest tegen de slavernij is hier terug te vinden. Langs de route komen historische figuren als Guillaume Groen van Prinsterer tot Anton de Kom tot leven. De wandeling start bij het Mauritshuis op het pleintje achter de toegangshekken, waar de tentoonstelling Bewogen Beeld wordt bezocht over Maurits & Nederlands Brazilië. Daarna gaat de wandeling verder.



Koken voor Kakera Akotie

In veel culturen is herdenken en vieren onlosmakelijk verbonden met samen eten. Theatermakers Phi Nguyen, Khadija Massaoudi en Maureen de Jong gaan samen met acteurs en muzikanten op zoek de noodzaak van een gezamenlijk verhaal rondom ons koloniale en slavernijverleden. Koken voor Kakera Akotie is een muzikale en gastromische voorstelling, inclusief een heerlijk vijfgangen diner gemaakt door Phi en Maureen. Het diner bestaat uit gerechten die iets vertellen over de persoonlijke geschiedenis van Phi, Khadija en Maureen, geïnspireerd door het boek The Cooking Gene van koloniale historicus Michael Twitty.



Het Verbrande Huis

In Het Verbrande Huis wekt Bodil de la Parra het huis en haar bijzondere Surinaamse familie weer tot leven. Een persoonlijk familieverhaal dat onderdeel uitmaakt van de Nederlands-Surinaamse geschiedenis en start met de Portugees-Joodse voorouders in Nederlands Brazilië. De voorstelling wekt een vergane periode tot leven en brengt tegelijkertijd een ode aan het land Suriname, dat onlosmakelijk verbonden is met Nederland.



Keti Koti Dialoog Tafel over ‘Macht en machteloosheid’

Stadsbewoners met verschillende familiegeschiedenissen wisselen aan de dialoogtafel persoonlijke ervaringen met elkaar uit. Die verhalen vormen een aanleiding om stil te staan bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden. Tijdens het gesprek worden verschillende gerechten de geuren en smaken uit de voormalige koloniën meebrengen. Tussen de gesprekken door zingt het koor Afimo de treur- en bevrijdingsliederen die gezongen werden ten tijde van de slavernij.



Keti Koti Terras

Op 1 juli is het terras voor de Koninklijke Schouwburg de centrale plek van het festival. Hier is De Nationale herdenking (bij het slavernij monument in het Oosterpark) live te zien op groot scherm. Op het terras spelen Robby Alberga en Dana Fung Loy de mooiste Surinaamse liedjes. En is er schaafijs met tropische siroop te krijgen. Wees welkom!



Programma Theater voor Keti Koti



Zondag 30 juni



15.30 uur, Wandeling Den Haag & Slavernij, pleintje voor het Mauritshuis



19.00 uur, Koken voor Kakera Akotie, Theater aan het Spui



Maandag 1 juli



13.00 -16.30 uur, Keti Koti Terras, Koninklijke Schouwburg



14.00 uur, Wandeling Den Haag & Slavernij, pleintje voor het Mauritshuis



17.00 uur, Keti Koti Dialoog Tafel, Theater aan het Spui



20.15 uur, Het Verbrande Huis, Bodil de La Parra, Theater aan het Spui



Over Theater voor Keti Koti

Er zijn verschillende namen voor de viering van de afschaffing van de slavernij. Op de Nederlandse Antillen wordt het betiteld als Emancipation Day en op Curacao Dia di Bandera. In Suriname wordt de viering Keti Koti (gebroken Ketenen) genoemd. Theater voor Keti Koti is een samenwerking van Het Nationale Theater met De Veenfabriek, Pasado Presente, Stichting PLC, Mauritshuis, Kula Skoro, Studio 52nd, Keti Koti Tafel, Erfgoed Migranten Netwerk en Initiatives of Change NL.



Kijk voor het uitgebreide programma en kaartverkoop op www.hnt.nl.