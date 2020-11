Het CCV: Nieuwe serious game maakt sextortion bespreekbaar op school

De online leefwereld van jongeren brengt ook gevaren met zich mee. Zo kan het delen van pikante foto’s met een vriendje of vriendinnetje nare gevolgen hebben. Als de foto’s in verkeerde handen vallen, kunnen ze gebruikt worden voor afpersing. Om jongeren te waarschuwen voor de gevolgen van hun online gedrag, heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de serious game Cyber24 ontwikkeld. Daar is nu een verhaallijn over sextortion aan toegevoegd. “We zien dat het aantal meldingen over sextortion toeneemt. Zeker nu fysiek contact door corona moeilijker is, zijn jongeren nog vaker online actief. Met deze nieuwe game maken we het onderwerp sextortion bespreekbaar onder jongeren op school”, aldus Mark van Zanten, projectleider Cyber24 bij het CCV.



Cyber24 confronteert jongeren in spelvorm met de gevolgen van hun digitale gedrag. Cyber24 werkt met een escapekoffer, die verschillende korte verhaallijnen voor en over jongeren bevat. In de game lossen jongeren in kleine groepjes verschillende opdrachten op en ervaren zo welke consequenties hun gedrag kan hebben, zowel voor henzelf als voor de slachtoffers. Aan bod komen onderwerpen als ID-fraude, geldezel, Veilig On Social media, online fraude en oplichting en hacken. Nieuw is de verhaallijn over sextortion.



Samenwerking met Helpwanted.nl



De inhoud van nieuwe game over sextortion is tot stand gekomen in samenwerking met Helpwanted.nl, de hulporganisatie voor online seksueel misbruik. “We waren direct enthousiast over dit initiatief van het CCV”, vertelt Nikki Lee Janssen, voorlichter bij Helpwanted.nl. “In de eerste drie kwartalen van dit jaar ging 46% van de meldingen over sextortion. Extra aandacht voor dit thema is dus welkom.” Nikki Lee speelt zelf een dubbelrol in de game. Als ‘mevrouw Janssen’ geeft zij jongeren opdrachten aan de hand van drie verschillende verhalen van jongeren die slachtoffer van sextortion zijn geworden. Aan het einde van het spel doet mevrouw Janssen een verrassende onthulling. Een van de verhalen is haar verhaal. “Ik weet als geen ander wat voor gevolgen zoiets heeft. Het is emotioneel heel zwaar. Gelukkig kan ik nu anderen helpen door mijn ervaringen te delen en sextortion bespreekbaar te maken. Cyber24 is hier een goed hulpmiddel voor.”



Nagesprek



De game Cyber24 wordt afgesloten met een nagesprek. Daarin is ruimte voor persoonlijke ervaringen en meer achtergrondinformatie. Van Zanten: “We zien dat er veel los komt tijdens het nagesprek. De begeleider van het spel kan hierin wat dieper ingaan op het onderwerp en handelingsperspectief bieden.” Cyber24 wordt vooral ingezet op middelbare scholen in samenwerking met gemeenten en jongerenorganisaties.



Organisaties die Cyber24 willen inzetten, vinden meer informatie op www.cyber24.nl.