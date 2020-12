Limburgs Museum biedt nieuw perspectief op dekolonisatie

Vrijdag 11 december opent het Limburgs Museum in Venlo de nieuwe tentoonstelling Van Daar & Van Hier. Limburgse jongeren met Indische of Molukse roots gingen op zoek naar het verhaal van hun familie. Over wat ze ontdekten, spraken ze met hun ouders en grootouders. Voor veel van de deelnemers een doorbraak, want over die geschiedenis werd thuis lang gezwegen. Zo biedt Van Daar & Van Hier een veelvoud aan nieuwe perspectieven op de dekolonisatie van Nederlands-Indië.



Verzwegen verleden



Vijfenzeventig jaar geleden begon in Nederlands-Indië de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Indonesië werd in 1949 formeel onafhankelijk, maar tot op de dag van vandaag heeft het proces van dekolonisatie invloed op levens van mensen daar én hier. Tussen 1945 en 1965 vertrokken 330.000 Indische Nederlanders en 12.500 Molukkers noodgedwongen naar Nederland waar hen niet zelden een kille ontvangst wachtte. De samenleving - inclusief officiële instanties en musea - had nauwelijks aandacht voor hun verhalen. De eerste generatie leerde om over het verleden te zwijgen; trauma’s, ontworteling en verlies werden in stilte gedragen. Jongere generaties bleven daardoor met vragen zitten: wie ben ik, waar kom ik vandaan?



Workshops



Het Limburgs Museum ging met Van Daar & Van Hier op zoek naar antwoorden. In samenwerking met Stichting Zieraad en gastcurator Yvette Kopijn doken vijfentwintig jonge Limburgers van Indische of Molukse afkomst in hun eigen geschiedenis. Tijdens deze Tracing Your Roots-workshops leerden ze bijvoorbeeld stamboomonderzoek te doen en interviewden ze hun eigen (groot)ouders. De resultaten daarvan zijn in de tentoonstelling Van Daar & Van Hier te zien. Van een jonge Limburger die op zoek gaat naar zijn biologische grootvader tot verloren gewaande fotoalbums die eindelijk tevoorschijn komen: Van Daar & Van Hier werpt een nieuwe, persoonlijke blik op een verleden waarover lange tijd gezwegen is.



Perspectieven



“Het is heel belangrijk dat wij als inclusief museum de geschiedenis van Limburg vertellen vanuit verschillende perspectieven,” zegt directeur Bert Mennings van het Limburgs Museum. “Daarom werken wij graag met gastcuratoren. Yvette Kopijn belicht in deze tentoonstelling heel persoonlijke verhalen over de Nederlands-Indische geschiedenis van Limburgse jongeren.”



Zo toont Van Daar & Van Hier de veerkracht van een gemeenschap die in het reine probeert te komen met een traumatisch verleden, en daar wonderwel in slaagt.



Van Daar & Van Hier is te zien tot en met 28 maart 2021. Tijdsloten zijn te reserveren via www.limburgsmuseum.nl/tickets