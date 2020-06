Digiborrel steeds populairder bij bedrijven in coronatijd

Hoewel steeds meer bedrijven en kantoren weer open gaan, blijft het merendeel van de Nederlanders voorlopig thuiswerken. Dat ook bedrijfsborrels nog steeds taboe zijn, tonen de groeicijfers van Digiborrel.nl aan. Het bedrijf ziet zijn omzet wekelijks met 30 procent stijgen en bezorgt per dag tussen de 500 en 1500 borrelboxen bij werknemers thuis.



Veel bedrijven die gewend zijn op vrijdagmiddag of aan het eind van de maand een personeelsborrel te houden of die een bedrijfsuitje hadden gepland, kiezen noodgedwongen voor een thuisborrel. Initiatiefnemer Gijs-Jan Witkamp wil met Digiborrel.nl een luxe borrelpakket thuis bezorgen, dus geen blikjes bier en pinda’s, zoals sommige bedrijven doen. Bovendien wil hij ook entertainment toevoegen aan de borrelbox.



Daarom zijn aan zijn pakketten digitale spelletjes gekoppeld die werknemers via Zoom of Teams met elkaar spelen. Bijvoorbeeld ‘Ranking the colleagues’, waarbij werknemers bepalen welke collega het langst overleeft op een onbewoond eiland of wie het eerst wordt aangehouden bij de douane. Of ‘Truth or fiction’, waarbij iemand een bizar verhaal vertelt en collega’s moeten raden of dit waargebeurd is of niet. Ook biedt Digiborrel.nl een digitale pubquiz aan.



,,Er zijn ook andere aanbieders van borrelboxen, maar de belangrijkste vraag is hoe je zo’n digitale bijeenkomst leuk maakt. Met zijn allen naar een Zoom-scherm kijken is saai. Maar als je zorgt dat mensen grappige verhalen vertellen en iedereen in een deuk ligt, wordt het wel leuk. Die lach, dat is waar wij op doelen”, legt Witkamp uit.



Hij startte Digiborrel.nl nadat de omzet van zijn andere bedrijf door de coronacrisis met 40 procent inzakte en hij zichzelf noodgedwongen van de loonlijst haalde. Hij wilde borrelboxen gaan thuisbezorgen, maar dan met luxere drankjes en hapjes en met entertainment. Dat bleek een schot in de roos. Op een review-site als Trustpilot wordt het bedrijf door 85 procent van de klanten gewaardeerd met het predicaat uitstekend. Digiborrel.nl bestaat pas 2,5 maand en heeft nu al meer dan 10.000 borrelboxen bij werknemers thuisbezorgd. De omzet blijft fors stijgen. Witkamp: ,,Het devies van het kabinet blijft voorlopig: thuiswerken. We bezorgen voor veel grote bedrijven en banken, waarvan sommige al hebben aangekondigd dat werknemers tot 1 januari blijven thuiswerken. Maar zelfs als mensen op kantoor bij elkaar komen, zullen bedrijven nog geen borrels gaan organiseren.”



Aan het eind van de sessies bedankt Digiborrel.nl alle deelnemers. ,,Wij willen thuiswerkers een steun in de rug geven. Daarom bedanken we ze dat ze Nederland in deze moeilijke tijd draaiende houden”, zegt Witkamp. ,,Zelf ben ik getrouwd in coronatijd en konden er maar een paar mensen aanwezig zijn. Zelfs mijn ouders volgden het op Zoom. Toen heb ik bij iedereen een borrelbox thuis laten bezorgen.”