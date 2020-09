KBO-PCOB: Versoepel rekenrente om pensioenkorting te voorkomen

De Miljoenennota heeft in financieel opzicht niet veel goeds in vooruitzicht voor menig gepensioneerde. Het kabinet gaat er vanuit dat ook volgend jaar een aantal fondsen zal moeten korten. Korting dreigt daarmee voor een derde van de gepensioneerden, waarvan pensioenfonds ABP de grootste is. Manon Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Dit is een hard gelag voor de mensen om wie het gaat. Dit hoeft en moet niet zover komen. Daarom roept KBO-PCOB minister Koolmees op om de rekenregels te versoepelen in lijn met het nieuwe pensioenakkoord zodat de koopkracht van senioren echt verbetert.”



Het kabinet gaat er vanuit dat gepensioneerden er in koopkracht volgend jaar met 0,4 procent op vooruitgaan. Daarmee zijn ouderen de groep die het minst groeien.



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.