Post-shredder techniek fabriek overgedragen aan HKS Scrap Metals

ARN en HKS Scrap Metals zijn overeen gekomen dat de post-shredder techniek (PST)-fabriek in Tiel in eigendom komt van ESA, de moedermaatschappij van HKS Scrap Metals. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst getekend met afspraken over de vereiste autorecyclingprestatie voor de komende 10 jaar.



De opening van de PST-fabriek was op 28 oktober 2011 een belangrijke stap op weg naar de doelstelling van 95 procent recycling van autowrakken. In de fabriek wordt het shredderafval verwerkt, wat cruciaal is om de wettelijke doelstelling volledig te realiseren. “Het was al bij oprichting de intentie om de fabriek op enig moment over te dragen aan de markt”, zegt Ingrid Niessing, algemeen directeur ARN Holding. “Inmiddels is de markt er klaar voor. Met de overdracht van de PST-fabriek aan HKS weten we dat de PST-fabriek in professionele handen komt en kan ARN zich verder richten op de rol van ketenregisseur in autorecycling. Daarmee draagt deze stap bij aan toekomstbestendige autorecycling.”



HKS beschikt als professioneel recyclebedrijf over geavanceerde scheidingstechnieken en uitgebreide samenwerkingsverbanden. Daarbij is ze onderdeel van de Europese marktleider op het gebied van hoogwaardige metaalrecycling. HKS ziet met haar kennis, ervaring en netwerk kansen om dankzij de integratie van bedrijfsprocessen de recyclingprocessen verder te optimaliseren.



Met deze overeenkomst ontstaat een solide fundament om aan de wettelijke normen voor autorecycling te voldoen en hoogwaardige en verantwoorde autorecycling voor de komende jaren mogelijk te blijven maken.