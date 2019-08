Aandacht voor #PrayForTheAmazon. In Azië is het probleem veel groter

#PrayForTheAmazon krijgt eindelijk aandacht. In Azië is het probleem veel groter



Duizenden hectares Braziliaans regenwoud staan in brand. Naar verwachting is op korte termijn meer dan 20 % van het Amazone regenwoud verdwenen. Door de druk van sociale media wordt er nu aandacht aan besteedt en dat is meer dan terecht. Het is echter ook van belang om stil te staan bij de situatie in Indonesië en Maleisië. Hier is al 60% van het regenwoud verdwenen en het einde is nog lang niet in zicht.



De afgelopen 12 jaar is er meer dan 100 miljoen hectare tropisch regenwoud in Azië verwoest. Dat komt neer op ruim 7,5 miljard bomen per jaar. Net zoals de huidige ontbossing in de Amazone, wordt de ontbossing in Indonesië ook veroorzaakt door verbranding. Dat zorgt, op uitzondering van China en de Verenigde Staten, voor de grootste CO2 uitstoot op aarde. De gevolgen voor de mens en de natuur zijn desastreus. De Amazone staat nu in brand, maar Zuidoost-Azië is grotendeels al verbrand.







Waar de Amazone wijkt voor soja en veeteelt, draait in Azië de palmolie-industrie op volle toeren. De overeenkomst is te vinden in het economische motief. Momenteel vraagt de wereld jaarlijks om ongeveer 162 miljoen ton palmolie. Logisch, want in 50% van alle producten die men in de winkel koopt zit palmolie verwerkt. Naar verwachting neemt de vraag naar palmolie in 2050 toe tot 310 miljoen ton. Om hieraan te voldoen zal ook het overgebleven regenwoud moeten wijken. Ook in andere delen op aarde.



Gedragsverandering is de enige oplossing; de industrie zal op zoek moeten naar alternatieven. Tijdens de branden in het Amazonegebied is duidelijk merkbaar geweest dat de druk van het publiek een grote rol speelt. Om aandacht te vestigen op de ontbossing in Azië, is de druk van het publiek ook onmisbaar. Door de vraag naar palmolievrije producten te vergroten, zal de industrie moeten volgen. Zo is het nieuwe initiatief van The Flower Farm een voorbeeld van een palmvrij product die het verschil maakt. Door margarine, dat doorgaans 30 tot 40% palmolie bevat, palmvrij te maken kunnen consumenten actief bijdragen aan het verminderen van de palmvraag.



In het voorbeeld van margarine kan een gezin van 4 personen in een jaar tijd 30 m2 regenwoud redden van ontbossing voor de palmolieproductie. Het is op die manier mogelijk om collectief “stop” te roepen tegen de massale vernietiging van de regenwouden en dat is hard nodig.



"We zijn de Tony’s Chocolonely van de margarine. We proberen op een positieve manier bij te dragen aan een groot probleem: de massale ontbossing. We focussen op de oplossing met een duurzame palmolievrije margarine waarmee je direct meehelpt het regenwoud te redden. Ik noem het een margarine met een missie!'' (Marcel van Wing, oprichter The Flower Farm)