Smits Vastgoedzorg gaat elektrisch

Exact 30 jaar na de opening van het hoofdkantoor van Smits Vastgoedzorg aan de Thurledeweg in Rotterdam, stelden OnderhoudNL-voorzitter Henk den Boer en architect ing. Hein Doeksen de nieuwe snellaadinstallatie voor elektrische auto’s in gebruik.



Smits Vastgoedzorg liet tien snellaadplekken op het eigen terrein aanleggen, naar eigen ontwerp. Voor het dak wordt momenteel een zonnepaneleninstallatie ontwikkeld die per jaar circa 63.000 kilowatt aan energie moet gaan leveren. Daar kunnen de onlangs zeventien aangekochte en bestelde Volkswagens ID.3’s, UP’s en E-trons een jaar lang twintigduizend kilometer op rijden.



Architect Hein Doeksen, destijds van het Rotterdamse architectenbureau Groosman, ontwierp het kantoor van Smits Vastgoedzorg in 1989. De afgelopen dertig jaar heeft hij getekend voor de modernisering, uitbreiding en energietransitie van het pand.



Energietransitie



Het in werking stellen van het zonnepanelendak, het installeren van de warmte pompinstallatie voor warmteterugwinning en het isoleren van de begane grondvloer staan als laatste stappen op het programma voor deze energietransitie begin 2021.



Volledig elektrisch



Wat het wagenpark betreft, zal Smits Vastgoedzorg blijven investeren in de aankoop van volledig elektrische auto’s met een grote actieradius. Eind 2021 zal ook een behoorlijk aantal volledig elektrische bestelbussen in gebruik worden genomen, zo is de verwachting. Daarmee loopt Smits Vastgoedzorg vooruit op de afspraken in het Klimaatakkoord en de afspraken met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de zero-emissie voor stadslogistiek.



Onderhoud en transitie van bestaand vastgoed is onze core-business en dat is Goed voor Iedereen.