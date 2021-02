Vrolijk Leven verovert West-Brabant vanuit Breda

Woningontwikkelaar Vrolijk Leven laat sinds 1 oktober 2020 een nieuw geluid horen op de vastgoedmarkt en doet dat nu vanuit Breda. “De hoofdstad van West-Brabant, ons focusgebied”, aldus directeur en partner Lars Paantjens. Samen met medeoprichters Mark Plaisier en Karel Vrolijk, directeuren van Bouwbedrijf Vrolijk, wil Lars in het voormalige kantoor van Enexis aan de Edisonstraat werken aan een nieuwe manier van woningen ontwikkelen: het ontwikkelen van leefruimte op basis van klantvraag en lokale behoefte.



Vrolijk en Vrolijk Leven



Bouwbedrijf Vrolijk en Vrolijk Leven delen samen het pand aan de Edisonstraat. Lars: “We zijn twee aparte bedrijven. Bouwbedrijf Vrolijk richt zich op het volledige bouwproces en realisatie van bedrijfshuisvesting, distributiecentra en woningbouw. Wij richten ons volledig op het ontwikkelen van woningbouw. Dat levert mooie synergie op, waarin we elkaar kunnen versterken. Doordat we in hetzelfde kantoor werken, kunnen wij als start-up handig gebruik maken van de faciliteiten en knowhow van Bouwbedrijf Vrolijk en vice versa.”



Lars heeft ruim 20 jaar ervaring in ontwikkelingsland en was eerder directeur vastgoedontwikkeling bij verschillende bedrijven, waaronder Sprangers Vastgoedontwikkeling. Het team van Vrolijk Leven bestaat verder uit ontwikkelaars Emelie Melman en Wesley Doorten.



Samen



Vrolijk Leven werkt onder meer aan transformaties, herontwikkelingen, nieuwbouw en gebiedsontwikkeling en doet dat vooral samen met omgeving. Lars: “Voordat er een streep op papier staat, willen we weten hoe de omgeving tegen de locatie aankijkt en wat de toekomstige bewoners willen. Hoe beter wij hun behoeften vervullen, hoe vrolijker het proces van ontwikkelen zal zijn.”



Vrolijk Leven investeert daarom zelf in lokale marktdata en een optimale klantreis: “Een nieuwe woning geeft vaak veel keuzestress voor de consument. Wij willen dat voorkomen en van de hele reis een feestje maken. Bijvoorbeeld met je persoonlijke woonadviseur die je van begin tot eind begeleidt.” Die samenwerking strekt zich ook uit tot andere belanghebbenden en partners. “Zo werken we ook ondernemend en complementair samen met verschillende bouwbedrijven. Met open vizier samenwerken zorgt voor betere ontwikkeling.”



De hoofdstad van West-Brabant



Slechts vier maanden hield Vrolijk Leven kantoor in Moerdijk, aan de A17. Lars is nu naar eigen zeggen ‘thuis’ in Breda: “Dit is ons thuishonk. We hebben hier alle ruimte om onze klanten te ontvangen, onder meer in onze sfeervolle woonkamer. In de hoofdstad van West-Brabant, ons focusgebied. Samen met de onderkant van Zuid-Holland en de grote steden in Zeeland.” Vrolijk Leven heeft in korte tijd een mooie ontwikkelportefeuille opgebouwd met projecten in onder meer Breda, Gilze-Rijen, Moerdijk, Halderberge en Middelburg. Lars: “In Middelburg zijn we bijvoorbeeld bezig met het inbreidingsplan Rittenburg III van ruim 100 woningen. En er volgen nog meer mooie kansrijke locaties in onze regio.”



Bouwen aan de toekomst



Lars en zijn collega’s leggen de lat hoog voor het ontwikkelen van leefruimte: “We bieden completere woningen aan dan wat nu gangbaar is. Denk bijvoorbeeld aan woningen met meeontworpen en aangelegde (voor)tuinen, bijpassende buitenverlichting, slimme huisbesturing en woonruimtes voor dieren in de omgeving. Lars vind het belangrijk om vooruit te denken en zijn klanten te inspireren. Zo kan hij zich elke dag weer verbazen over de standaard keuzes die we in ons land maken voor leefruimtes: “Ruim een derde van de tuinen in Nederland bestaat uit 30x30 betontegels”. En waarom zijn zoveel openbare parkeerplaatsen volledig bestraat? Je kunt heel gemakkelijk voor andere oplossingen kiezen, zoals bijvoorbeeld voor halfverharding of grasblokken of grind- of houtsnipperpaden. Dat is allemaal groener, gezonder en goedkoper.”



Met deze ambitie om de ideale leefruimte te ontwikkelen voor mens, milieu en ook dier gaat Vrolijk Leven de komende jaren aan de slag. Lars: “Het doel is om op termijn onze eigen woningen te gaan verkopen, waarbij Vrolijk Leven zelf het hele proces begeleidt. Dus ook het houden van contact met onze klanten, nadat de woning is opgeleverd en ze in hun nieuwe woonomgeving leven. Wij willen blijvend leren van de ervaringen van onze klanten. We zien onze klant dan ook niet als eindgebruiker maar als begingebruiker.