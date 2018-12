Stichting NLPO wordt partner van De Tegel

Journalistieke verkiezingen uitgebreid met Tegel voor lokaal en regionaal nieuws



De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) gaat samenwerken met De Tegel, de jaarlijkse prijzen voor journalistieke producties. Het initiatief richt zich op de editie van volgend jaar, waar lokale en regionale journalistiek centraal staat. Naar aanleiding van dit thema zal in 2019 een Tegel voor lokaal/regionaal nieuws worden geïntroduceerd.



NLPO-directeur Marc Visch ziet de samenwerking als een positief signaal. “De Tegel staat voor kwalitatieve en betekenisvolle journalistiek en de erkenning van zo’n gezaghebbende organisatie bewijst dat onze sector serieus wordt genomen. En terecht. Want lokale media zitten in de haarvaten van de samenleving. Ze vertellen wat er bij jou in de buurt gebeurt en uiteindelijk heeft dat vaak meer impact dan het landelijke en internationale nieuws. Kortom, onafhankelijke journalistiek uit de regio maakt een verschil, dat verdient een eigen Tegel.”



Het onderdeel ‘Regio’ is een aanvulling op de bestaande categorieën van De Tegel en zal worden verkozen door een vakjury. De website www.detegel.info is sinds deze maand geopend voor inzending. De prijsuitreiking vindt plaats op 23 april aanstaande, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.