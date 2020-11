'Bewegen tijdens schoollunch: goed begin, maar er is meer nodig voor voldoende beweging'

Dit is een expertquote van Rebecca Beck van Kenniscentrum Sport en Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: 'Met schoollunch en beweging minder kinderen met overgewicht' | ANP



Ouders, kinderen én basisscholen staan positief tegenover een gezonde schoollunch en meer bewegen op school om overgewicht tegen te gaan. Het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou hiermee kunnen dalen. Meer bewegen op school kan door tussen de lessen meer beweegmomenten in te lassen. Voor extra sport- en spelactiviteiten kan de hulp ingeroepen worden van medewerkers van naschoolse opvang en buurtsportcoaches van gemeenten.



Dat ouders, kinderen én basisscholen positief staan tegenover meer bewegen op school is een mooi resultaat. Immers, we zien de positieve invloed van het onderwijs op een gezonde leefstijl. Zo laat onderzoek van het Maastricht UMC+ de negatieve invloed van de coronamaatregelen in de eerste golf op de leefstijl van kinderen zien. Een deel van de kinderen die door de maatregelen en het sluiten van scholen en sportverenigingen veel thuis moesten blijven, is aangekomen, meer ongezonde tussendoortjes gaan eten en minder gaan bewegen.



Wil je meer inzetten op bewegen binnen het onderwijs? Enkele tips:



-Maak gebruik van energizers tijdens de les. Energizers zijn korte beweegmomenten van 5 tot 10 minuten. Onderzoek laat zien dat kinderen – na een korte beweegbreak – hun aandacht langer kunnen vasthouden op schooltaken.



-Wijs ouders en leerlingen op de meerwaarde van actief transport naar school: met de fiets of lopend in plaats van met de auto zorgt voor meer beweging!



-Zet een erkende sport- en beweeginterventie in, zoals The Daily Mile. Je vindt ze op www.sportenbeweeginterventies.nl, of sluit aan bij de Gezonde School.



-Wil je meer inzicht in het beweeggedrag van kinderen? Maak dan gebruik van een korte Beweegtest - ook interessant voor ouders- die je samen met de leerling invult.





De Gezondheidsraad heeft op basis van onderzoek richtlijnen opgesteld die aangeven hoeveel je moet bewegen om gezond te blijven. Voor leerlingen van 4 tot 18 jaar geldt: één uur per dag matig intensief bewegen. Ook moeten ze drie keer per week bot- en spierversterkende oefeningen doen.



Door in te zetten op bewegen tijdens, voor en na schooltijd, alleen of in samenwerking met anderen in de wijk, help je leerlingen te werken aan een gezonde leefstijl.



Rebecca Beck is specialist bewegen bij Kenniscentrum Sport en Bewegen.