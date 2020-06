Handgemaakte seksspeeltjes voor mannen

Liefdevolle arbeid in tijden van massaproductie



OSAKA, Japan - In een wereld waarin seksspeeltjes met duizenden tegelijk van de lopende band rollen is er in Japan nog één bedrijf waar ze al decennialang met de hand gemaakt worden.



In Japan is het de omgekeerde wereld: seksspeeltjes voor mannen zijn op vrijwel iedere straathoek te koop, terwijl je voor vibrators en dildo’s een stuk harder moet zoeken. De pocket pussy wordt hier onahole https://www.motsutoys.nl/kunstvagina-s/onahole.html genoemd en is al jarenlang gemeengoed.



Dankzij groeiende interesse vanuit de hele wereld hebben veel makers van onaholes hun productie opgeschaald, en werken zij nu met grote fabrieken waar iedere dag honderden of zelfs duizenden stuks geproduceerd worden.



Voor wie iets authentieks zoekt zijn er Tomax Onaholes https://www.motsutoys.nl/Tomax.html . Deze onaholes worden met de hand gemaakt in een kleine hal, waar het materiaal volgens een geheim recept gemaakt wordt - of eigenlijk zes geheime recepten: op verzoek van de klant kan iedere pocket pussy in verschillend materiaal gemaakt worden, van zeer zacht en mild tot hard en intens.



De onaholes hebben verschillende texturen aan de binnenkant: een subtiel gegolfde tunnel voor de populaire Venus Clone https://www.motsutoys.nl/venus-clone.html , een organisch geribbelde tunnel voor de Venus real https://www.motsutoys.nl/venus-real.html#gallery-4 , maar bijvoorbeeld ook puntige fractal-texturen voor de Tomax Romanesco https://www.motsutoys.nl/romanesco.html



De kwaliteit en duurzaamheid die Tomax bereikt zijn niet te behalen met fabrieksmatige productie, en Tomax geeft dus ook aan voorlopig hun productie niet op te schalen



Naast Tomax zijn er bij deze webshop natuurlijk ook heupen zoals de KYO 7 Sins te bestellen, een heup van maar liefst 7 kilo: https://vimeo.com/370276711