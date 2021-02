NL Tour Rides lanceert virtuele coronaproof 11 steden schaats beleving

Vandaag, 11 februari om 11:11 uur, lanceert NL Tour Rides de 11-Steden Challenge. Een virtuele schaatstocht langs de beroemde 11 steden met echte schaatskilometers. Schaatsliefhebbers kunnen vanaf 12 februari deelnemen aan dit evenement door hun schaatstochtjes te registreren op het platform van de 11-Steden Challenge.







Doordat schaatstoertochten niet mogelijk zijn door de Corona pandemie, biedt deze challenge een alternatief om een nieuwe schaatsbeleving te hebben, die past in deze tijd; deels buiten op het natuurijs en deels online.



Hierbij schaatsen deelnemers gewoon in hun eigen omgeving. Door hun schaatstochtjes te uploaden op het platform van de 11-Steden Challenge, beleven ze na iedere rit een stukje van de tocht. Zo worden ze vermeld op een leaderboard, in de Hall of Fame en ontvangen ze bij iedere doorkomst leuke informatie over een lokale Friese hotspot.



Daardoor rijden de schaatsers virtueel de ‘Tocht der Tochten’ en ontvangen ze na de tocht een Finishers Pakket, met uiteraard de stempelkaart, de 11-Steden Challenge Medaille maar ook Friese lekkernijen en een prachtig shirt als aandenken.



Eerder ontwikkelde NL Tour Rides al virtuele fiets-challenges doordat COVID-19 hun reguliere fietstoertochten onmogelijk maakte.



Mede-bedenker en verantwoordelijke voor NL Tour Rides Ed Hasselman noemt het een kans, die uit nood geboren is. “We wilden vorig jaar dat ons bedrijf niet helemaal stil zou vallen en ook onze trouwe fietsers toch een nieuwe sportbeleving meegeven bij hun dagelijkse fietsritjes. Duizenden sporters hebben hiervan genoten.



Dat is nu ook mogelijk voor alle schaatsers die geen toertochten op natuurijs kunnen rijden, maar door dit initiatief toch de Elfstedenbeleving een beetje kunnen proeven.”



Een deel van het inschrijfgeld gaat naar Fonds Gehandicaptensport, dat al ruim 4 jaar maatschappelijk partner is van NL Tour Rides.



Meer informatie op https://www.11stedenchallenge.nl