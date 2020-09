Start campagne tegen geweld tijdens coronacrisis

ActionAid lanceert een nieuwe editie Women’s Rights Challenge



ActionAid lanceert vandaag voor het tweede jaar de Women’s Rights Challenge, een campagne tegen geweld tegen vrouwen. Ambassadeur Geraldine Kemper licht toe: “Met deze tweede editie vraagt ActionAid aandacht voor de wereldwijde toename van geweld tegen vrouwen door de coronacrisis. De Challenge begint op 1 november en eindigt op 25 november, de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen.” Gedurende de maand november trainen de deelnemers voor 35 push-ups. Aanmelden kan vanaf 16 september. De campagne wordt gesteund door een groep sterke vrouwen en mannen: presentatrice Geraldine Kemper, actrice Fatma Genç, als ook journalisten Tatjana Almuli, Dorien van Linge en Tessel ten Zweege, hoofdredacteur van The TittyMag Cathelijne Blok, vrouwencoach Nancy Poleon, kunstenaar en jurist Babeth Fonchie, feministisch schrijver Jelle Havermans en kunstenaarsduo de Sisters Jansen die het artwork voor de campagne hebben gemaakt.



35 push-ups staat symbool voor het percentage vrouwen dat in hun leven te maken krijgt met geweld, 35%, en dit houdt in: 1 miljard vrouwen wereldwijd. Uit recent onderzoek van ActionAid is gebleken dat geweld tegen vrouwen als gevolg van de wereldwijde lockdowns en coronamaatregelen zelfs schrikbarend is toegenomen. Zo is het aantal meldingen van geweld in Bangladesh vertienvoudigd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Nigeria heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen na de sterke toename van gender-gerelateerd geweld, met op sommige plekken een toename van 700% sinds de lockdown. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen door de coronacrisis toegenomen. Fier, het landelijke expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld, zag het aantal meldingen aan het begin van de crisis al met 41% stijgen.



ActionAid-ambassadeur Geraldine Kemper legt uit: “De coronacrisis is naast een gezondheidscrisis ook een geweldcrisis, aandacht voor dit probleem – een van de meest voorkomende mensenrechtenschendingen – is juist in deze tijd extra belangrijk.”



Actrice Fatma Genç licht toe: “Ik maak me sterk voor vrouwenrechten, daarom doe ik mee aan de Women’s Rights Challenge. Ik vecht voor een wereld waarin vrouwen niet bang hoeven te zijn omdat ze vrouw zijn. Een wereld waarin meisjes en vrouwen vrij kunnen zijn”.



ActionAid zet zich wereldwijd in voor vrouwelijk leiderschap, voor een gendergelijke toekomst, voor structurele verandering. Maar echte verandering begint pas wanneer geweld tegen vrouwen eindigt. Daarom doen we deze challenge.



Het is een uitdaging om 35 push-ups achter elkaar te doen, maar middels een uitgebreid trainingsschema en instructies via video’s worden participanten stap voor stap begeleid. Voor deelnemers is het een kans om zelf bij het probleem stil te staan, er aandacht voor te vragen in hun omgeving en geld in te zamelen voor het werk van ActionAid om de positie van vrouwen te versterken en geweld tegen te gaan. De Women’s Rights Challenge die vorig jaar in Nederland is gestart heeft dit jaar navolging gekregen in Engeland en Australië.



Aanmelden kan via www.womensrightschallenge.nl