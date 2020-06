Brexit - nieuwe handelsrelatie EU-VK

Tijdens een online persbriefing op dinsdag 16 juni 2020 van 14:00 tot 15:00 uur bespreekt PvdA-Europarlementariër Kati Piri de stand van zaken rond de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Mevrouw Piri is co-rapporteur voor de positie van het Europees Parlement over de nieuwe handelsrelatie. Het voltallige Europees Parlement stemt op donderdag 18 juni over de input die het geeft voor het handelsverdrag. Voor het uiteindelijke verdrag is goedkeuring van het Europees Parlement een vereiste.



Op vrijdag 12 juni stemmen de parlementscommissies voor Buitenlandse zaken en Internationale handel in een gezamenlijke zitting over de resolutie over de stand van zaken rondom het handelsverdrag met de Britten. Voor de tekst hebben 17 verschillende parlementscommissies, van Begroting tot Visserij, en de VK-Coördinatiegroep hun advies gegeven.



De plenaire stemming vindt plaats op 18 juni. Een toekomstig handelsverdrag tussen de EU en het VK kan alleen met toestemming van het Europees Parlement in werking treden.



De online persbriefing wordt via de tool Cisco Webex verzorgd. U kunt deelnemen via de gratis Webex-software of via uw browser. Onze ervaring leer dat het installeren van de software vaak leidt tot een betere verbindingskwaliteit.



