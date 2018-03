Meer patiënten op tijd met SMS service van MST en ZGT

Alleen al bij MST in Enschede gaan zo’n 20.000 afspraken per jaar niet door doordat patiënten niet op komen opdagen zonder tijdig af te zeggen. Ook bij ZGT en DZ speelt het probleem. Met een zo goed mogelijke informatievoorziening aan patiënten die past bij deze tijd hopen de Twentse ziekenhuizen de dienstverlening te verbeteren en zo het aantal no shows terug te dringen.



Het niet komen opdagen, of het te laat afzeggen van een ziekenhuisafspraak (‘no show’) is een landelijk probleem. Bij ongeveer 6 procent van alle ziekenhuisafspraken in Nederland komt de patiënt niet opdagen. Hiermee is landelijk jaarlijks een bedrag gemoeid van minstens € 300 miljoen. Een bedrag dat in veel gevallen voor rekening komt van het ziekenhuis.



Een afspraak vergeten is vervelend. Voor patiënten en voor ziekenhuizen. No shows betekenen lege plekken in spreekuren. Zonde van de (wacht)tijd, vervelend voor anderen, jammer van het geld. Sinds 2011 mogen ziekenhuizen in dit soort gevallen een boete sturen (ca. € 45,-) naar degene die niet op kwam dagen. Zo’n rekening is voor de patiënt dan niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar.



De Twentse ziekenhuizen kiezen er bewust voor om in eerste instantie geen rekeningen te sturen. Liever zetten zij alles op alles om hun patiënten maximaal te informeren en te herinneren aan hun geplande afspraak. Standaard kreeg iedereen al een afspraakbevestiging per brief. De tijd tussen de brief en de afspraak is soms lang. MST stuurt daarom dichterbij de datum nog een herinneringsmail. Nu komt daar vlak voor de afspraak nog een herinnering per SMS bij.



Voor zowel patiënten als de beide ziekenhuizen is het vervelend als afspraken worden vergeten. Met deze extra SMS-service attenderen ZGT en MST patiënten extra op hun afspraak. ZGT helpt daarbij patiënten makkelijker de weg naar hun afspraak te vinden. Via een link kunnen patiënten online de route naar hun afspraak in het ziekenhuis zien. Uiteraard hopen de beide ziekenhuizen met deze service het aantal no shows terug te dringen. Het Deventer Ziekenhuis biedt al geruime tijd een SMS-herinnering aan. Met effect: het percentage mensen dat niet op komt dagen daalde in Deventer tot onder het landelijk gemiddelde.