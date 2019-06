Nationaal klusspektakel: de HORNBACH Bouwplaats voor gezinnen

Bouwmarkt organiseert eerste editie jaarlijks event op 15 juni in Amsterdam



Houten, 12 juni 2019 – Aanstaande zaterdag 15 juni tijdens de allereerste editie van de HORNBACH Bouwplaats verwachten we een groot spektakel in Amsterdam. Een klusfestival voor jong en oud, dat bol staat van spectaculaire activiteiten. Als klap op de vuurpijl vindt ook de finale van de wedstrijd ‘Beste Klusser van Nederland’ er plaats. Entreetickets kun je vanaf vandaag gratis bemachtigen via https://www.hornbach.nl/actueel/bouwplaats/ .



“Eindelijk is het zover, een eigen HORNBACHevent”, vertelt Maarten Post, Marketing Manager HORNBACH Nederland. “De HORNBACH Bouwplaats is een walhalla voor alle Nederlandse klussers. Of je nu beginner of expert bent, iedereen kan meedoen. Doen! Want alleskunners willen soms ook gewoon eens kunnen ‘spelen’, experimenteren en proberen. En dat kan op de HORNBACH Bouwplaats. Ongekende klusbeleving. Een strategische keuze in lijn met de visie die we hebben om alle Nederlanders fan van HORNBACH te maken. Een event dat onze slogan ‘Er is altijd iets te doen’ meer dan waarmaakt en past bij onze filosofie over de kracht van beleving in de marketing-mix.”



Bloedstollende finalestrijd



Hoogtepunt van het evenement is de finale van de wedstrijd ‘Beste Klusser van Nederland’. Afgelopen weken hebben klushelden uit alle hoeken van het land zich via regionale voorrondes geplaatst. Moedig hen aan en zie met eigen ogen hoe ze met elkaar de strijd der elementen aangaan. Aarde, wind, vuur en water zijn het decor van een spectaculaire afvalrace met verschillende proeven die te gek zijn om te doen, maar ook heel gaaf zijn om naar te kijken. De winnaar van de finale krijgt naast de Gouden Hamer ook landelijke roem, want hij of zij zal te zien zijn op billboards en abri’s door heel Nederland en in advertenties in kranten en bladen.



Reserveer gratis kaarten



Er zijn 750 tickets beschikbaar voor de HORNBACH Bouwplaats, die op zaterdag 15 juni is geopend van 10.30 tot 16.00 uur. Maarten Post vervolgt: “Ja, we beginnen bescheiden, maar hebben plannen dit event de komende jaren sterk te laten groeien.” Toegang tot de HORNBACH Bouwplaats is gratis. Entreekaarten kunnen worden gereserveerd via de website https://www.hornbach.nl/actueel/bouwplaats/ , waar ook alle informatie over de locatie, bereikbaarheid en parkeren te vinden is.



Over HORNBACH



HORNBACH is een onafhankelijke, internationale keten van projectbouwmarkten met tuincentra. Het Duitse familiebedrijf heeft een historie van ruim 140 jaar en meer dan 21.000 medewerkers. HORNBACH is sinds 1997 actief in Nederland en heeft inmiddels veertien vestigingen in ons land. HORNBACH won in 2018 voor de dertiende keer de Retail Jaarprijs, in de categorie ‘Beste Bouwmarkt van Nederland’, en nam dit jaar ook de Webshop Award Bouwmarkten in ontvangst. Tevens is HORNBACH bij onafhankelijk onderzoek (waarderingsrapport DIY) van GfK al vier keer op rij uit de bus gekomen als best gewaardeerde bouwmarkt. De basis voor de succesvolle HORNBACH-formule zijn de vijf kernwaarden: laagsteprijsgarantie, deskundig advies, competente service, een enorm assortiment (van 120.000 artikelen) en grote voorraden (bij 50.000 artikelen).