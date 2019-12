Grootste scootmobiel inruilactie ooit: “het moet veiliger”

Verkeersveiligheidsinstantie SWOV concludeerde een jaar geleden in hun onderzoek[1] dat de scootmobiel veiliger moet worden. Het Delftse tech bedrijf Scoozy laat zien dat het anders kan en ontwikkelde een nieuw en veliger alternatief voor de scootmobiel. Scoozy vindt dat de ontwikkelingen te langzaam gaan in deze markt. Daarom organiseert het bedrijf nu de grootste scootmobiel inruilactie ooit, zodat verbeterde veiligheid voor meer mensen bereikbaar wordt.



Bevindingen zijn niet nieuw



Uit het SWOV onderzoek naar ernstige ongelukken blijkt de oorzaak hiervan in veel gevallen te zijn dat gebruikers in de gashendel knijpen, terwijl die juist losgelaten moet worden om te stoppen. Ook is het voertuig volgens het onderzoek niet stabiel genoeg en komt de gebruiker ten val door oneffenheid of te scherp sturen. Een eerder onderzoek van VeiligheidNL uit 2013[2] had soortgelijke bevindingen en in 2016 zijn er zelfs kamervragen[3] gesteld over de veiligheid van dit voertuig.



"Veranderingen in deze markt gaan langzaam”, zegt CEO Job van de Kieft. “Er wordt niet voorbij de geldende norm gekeken. Scoozy is op dit moment het enige voertuig dat al voldoet aan de eisen van het SWOV en gaat nog verder wat beteft veiligheid".



“Wij laten zien dat het anders kan”



Scoozy is een nieuw en innovatief ontwerp met stabiliteit en veiligheid als uitgangspunt, om de gebruiker vrije en onafhankelijke mobiliteit te bieden. Zo combineert Scoozy een korte draaicirkel met stabiliteit door vier grote onafhankelijk geveerde sturende wielen en een laag zwaartepunt. Ook begrenst Scoozy automatisch de stuurhoek in combinatie met snelheid zodat de bestuurder niet uit de bocht vliegt. Scoozy is voorzien van een actieve rem. Daarnaast kan de gebruiker ook op onverharde paden rijden met 4-wielaandrijving



" Wij dagen de status quo uit omdat wij geloven dat het anders moet, en we laten met Scoozy zien dat het ook anders kán": zegt van de Kieft.



Grootste inruilactie ooit



Scoozy biedt tot 31 januari 2020, zo lang de voorraad strekt, los van de dagwaarde een premie tot 2.500 euro voor een oude scootmobiel of e-bike bij aanschaf van een Scoozy. "Een e-bike kun je ook inruilen omdat we zien dat mensen die niet meer op hun fiets durven te stappen, veel vrijheid inleveren. Met Scoozy krijgen ze er mobiliteit en daardoor vrijheid voor terug." Niet eerder organiseerde een fabrikant een dergelijk grote inruilactie met vaste inruilpremies, voor zover bekend.



