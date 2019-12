Hond2019 & Kerst Winner: Alles over houden van honden

Op 21 en 22 december vindt in de evenementenhal Gorinchem te Gorinchem hét hondenevenement van Nederland plaats met meer dan 3200 ingeschreven honden: Kerst Winner & Hond2019. Het evenement biedt een grote diversiteit aan leuke activiteiten voor hond en gezin, waarbij ‘houden van honden’ centraal staat. Ook kunnen bezoekers die overwegen een hond aan te schaffen, kennis maken met diverse rassen en belangrijke informatie inwinnen.



Mensen die overwegen om een hond te kopen, kunnen nog met allerlei vragen zitten over bijvoorbeeld aanschaf, voeding, opvoeding en beweging. Een hond met een stamboom heeft een aantal voordelen boven een hond zonder stamboom. Er zijn meer dan 300 rassen, die niet alleen variëren in grootte en vacht, maar ook in karakter! Hond2019 is het perfecte evenement om meer te ontdekken over deze verschillende rassen.



Bezoekers kunnen veel informatie krijgen ter oriëntatie op de aanschaf van een hond. Zo kunnen zij hier alles leren over de 12 voordelen van een stamboomhond en de risico’s van het kopen van een hond via het internet. Door Hond2019 te bezoeken, kunnen hondeneigenaren in spé een weloverwogen keuze maken.



Wil jij je oriënteren op het aanschaffen van een hond? Hond2019 vindt plaats op 21 en 22 december in de Evenementenhal Gorinchem Franklingweg 2 4207 HZ te Gorinchem. Tel 0183- 680680



Hond2019 is geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk voor meer informatie en tickets op www.hond-event.nl.