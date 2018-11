Leo Kanner Onderwijsgroep viert 50 jarig bestaan

BIJZONDERE LUSTRUMWEEK IN SPECIAAL ONDERWIJS



Met een afwisselend programma voor alle medewerkers, leerlingen, ouders en genodigden viert de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) van vrijdag 9 t/m vrijdag 16 november het 50-jarig bestaan. De inhoud van het programma onderstreept dat iedereen binnen de LKO erop gericht is om kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs volwaardige kansen te bieden om zich vanuit eigen talenten te ontwikkelen. De LKO biedt (voortgezet) speciaal onderwijs (vso en so) aan ruim 1000 leerlingen op zes locaties in Oegstgeest, Leiderdorp, Leiden en Zoetermeer. De leerlingen lopen in leeftijd uiteen van vier tot ruim 18 jaar en ontvangen onderwijs op vrijwel alle niveaus. De Leo Kanner Onderwijsgroep staat vooral bekend om de kennis en ervaring op het gebied van autisme. Daarnaast biedt een deel van de scholen ook onderwijs aan kinderen die andere extra ondersteuning nodig hebben bij hun schoolloopbaan.



Het feestprogramma bevat veel creatieve en actieve onderdelen op alle zes de locaties, met als hoogtepunten een serie muzikale workshops voor alle leerlingen en een symposium voor medewerkers en gasten.



Muzikale workshops van Tim Akkerman



Tijdens de feestweek zal muzikant en singer/songwriter Tim Akkerman op alle locaties van de LKO muzikale workshops voor alle leerlingen verzorgen. Die workshops vinden verspreid over de week plaats. Muziek, kunst en cultuur krijgen zo een extra impuls op de scholen. Dat blijkt ook uit andere activiteiten deze week, zoals o.a. de opening van een tentoonstelling met door leerlingen gemaakte kunst in het Gemeentehuis van Oegstgeest en de start van een langer lopend muziekproject op één van de scholen.



Symposium in Corpus



Op donderdag 15 november viert de organisatie met alle medewerkers, oud medewerkers en genodigden het tiende lustrum met een verrassend jubileum-symposium. Er is een gevarieerd programma samengesteld rond onderwerpen als autisme, ADHD en hechtingsproblematiek bij kinderen. Het symposium heeft een verrassende opzet waarin boeiende sprekers en bijzondere artiesten elkaar zullen afwisselen.



Leo Kanner Onderwijsgroep in 50 jaar van 12 naar 1012 leerlingen



In de zomer van 1968 opende de Amerikaans/Oostenrijkse kinderpsychiater Leo Kanner het eerste schoolgebouw van de organisatie. Daar kregen 12 leerlingen les. Dit initiatief was nauw verbonden aan kinderpsychiatrisch centrum Curium LUMC. Sindsdien groeide de organisatie veel breder uit. De band met Curium LUMC bleef, maar de LKO werd een zelfstandige organisatie die groeide en dus voortdurend naar nieuwe huisvesting op zoek bleef. Na 5 jaar telde de LKO 45 leerlingen, na 10 jaar opende toenmalig Koningin Juliana een nieuw gebouw in Oegstgeest. In 1989, bij opnieuw een opening van bijgebouwde lokalen door toenmalig Commissaris van de Koningin Patijn, telde de school 116 leerlingen.



De LKO verzamelde in die periode vooral expertise rond het geven van onderwijs aan kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Daarnaast is de organisatie ook altijd onderwijs blijven bieden aan kinderen met andere onderwijs-ondersteuningsbehoeften.



In 2008 telde de Leo Kanner totaal 440 leerlingen. Daarna zette de groei verder door tot het huidige aantal van ongeveer 1036 leerlingen en ruim 250 medewerkers. De Leo Kanner Onderwijsgroep telt momenteel zes locaties:



- Leo Kanner College te Leiden (vso – VMBO-t, Havo, VWO)



- Leo Kannerschool te Oegstgeest (vso – praktijkgerichte leerweg, VMBO basis- en kader beroeps en entree-opleidingen MBO)



- Leo Kannerschool te Oegstgeest (so)



- Leo Kanner De Musketier te Zoetermeer (so)



- Leo Kanner PC Hooftcollege te Leiderdorp (vso – VMBO-t, arbeidsgerichte leerweg, Mavo)



- Lesplaats Leo Kanner ESB Curium LUMC (so en vso, lesplaats gericht op leerlingen die opgenomen zijn voor dag-klinische of klinische behandeling)