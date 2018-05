POST Luxembourg choisit la plate-forme Cumulocity IoT de Software AG pour le déploiement de services dédiés à l’IoT

Software AG annonce que sa plate-forme Cumulocity IoT a été choisie par POST Luxembourg pour proposer une gamme complète de services intelligents IoT au Luxembourg.

La solution Cumulocity IoT de Software AG est une plate-forme ouverte et indépendante qui fonctionne dans le Cloud, en mode « on premise » et en mode « Hybride ». Les entreprises et les fournisseurs sont libres de concevoir, créer, mettre en œuvre et de faire évoluer leurs déploiements distribués IoT de manière transparente sur n’importe quel réseau.

POST Luxembourg a eu besoin de seulement six semaines pour élaborer une offre IoT entièrement personnalisée et sécurisée sur la plateforme Cumulocity IoT de Software AG . Grâce à cette solution, les entreprises de services postaux et des télécommunications peuvent connecter et enregistrer des millions d’appareils rapidement et en toute sécurité. L’offre Smart City IoT de POST Luxembourg permet, par exemple, de connecter toutes les parties d’une ville ou d’une entreprise pour suivre l’activité en temps réel et depuis n’importe quel endroit, la rendant ainsi plus sûre et potentiellement plus économe en énergie.

Laurent Rapin, IoT Solution Advisor, Enterprise Sales Department chez POST Luxembourg:« Notre service Smart City permet à nos clients de savoir précisément tout ce qu’il se passe dans leurs propriétés ou dans la ville. Grâce à Cumulocity IoT, ils sont en mesure de mieux gérer leurs ressources, le parking, l’eau et l’environnement, de contrôler efficacement la consommation d’énergie, de gérer la circulation. Ils peuvent également tirer parti de nombreuses autres applications. Ainsi, nos clients du secteur privé comme du secteur public sont mieux équipés pour saisir toute opportunité potentielle ou faire face à la moindre alerte.»

Dans le secteur de l’automobile, POST Luxembourg a développé une large gamme de services télématiques IoT qui connecte plus de 1,3 millions de voitures en Europe pour permettre un contrôle précis de tout type de véhicule. En se connectant à la plate-forme Cumulocity IoT, les clients de POST Luxembourg peuvent mieux gérer leurs activités avec des applications de gestion de véhicules, de détection des pannes, d’assurance automobile télématique et d’éco-conduite, et plus encore.

En offrant un large éventail de solutions préconfigurées telles que des solutions de surveillance d’état, de maintenance prédictive et de suivi/traçabilité, ainsi que des solutions de gestion rapide et facile des périphériques et capteurs, la plate-forme Cumulocity IoT de Software AG regroupe à la fois des technologies IT et opérationnelles (OT). En élargissant ces fonctionnalités, Cumulocity IoT peut tirer pleinement parti de Digital Business Platform de Software AG pour accéder aux solutions d’intégration, de gestion des processus métiers, des techniques analytiques avancées et de machine learning.

« L’offre Cumulocity IoT est unique en son genre, car elle permet aux fournisseurs de services et aux entreprises de lancer très rapidement des projets IoT en mode Cloud en disposant de ressources limitées. Cette offre permet aussi de créer une plate-forme et des services IoT qui évolueront tout au long des développements et ce quel que soit leurs niveaux de sophistication. Les fournisseurs de services et les entreprises peuvent développer et mettre en œuvre des services IoT en trouvant un équilibre optimal entre le risque et l’ambition, et à leur propre rythme » déclare Bernd Gross, vice-président, IoT and Cloud, chez Software AG.

Cette liberté de choix accélère l’innovation dans le domaine de l’IoT avec le développement de modèles d’entreprise digitale, ainsi que de produits et services intelligents dont les marchés numériques ont actuellement besoin.

La plate-forme Cumulocity IoT de Software AG disposera d’un stand dédié au salon Internet of Things Convention Smart Cities 2018 qui se déroulera le 6 juin, à Anvers, où les participants pourront découvrir les initiatives IoT actuelles et futures. Ils pourront également apprendre à créer une solution IoT en 10 minutes grâce à Amazon Alexa.

A PROPOS DE POST LUXEMBOURG

Entreprise fondée en 1842, POST Luxembourg est le premier fournisseur de services postaux et de télécommunications au Luxembourg. Le groupe propose également des services financiers à ses clients privés et aux entreprises. Avec ses 22 filiales et plus de 4 300 collaborateurs, POST Luxembourg est le premier employeur luxembourgeois. Sa mission consiste à faciliter la communication ainsi que le transfert de données et de contenu entre les individus et les entreprises. En tant que grand fournisseur de services de télécommunications et TIC intégrés et complets assurant une connectivité mondiale, POST Luxembourg a créé TERALINK Solutions pour proposer des solutions sur mesure et innovantes aux entreprises internationales. Ces solutions couvrent la connectivité haute capacité, les liaisons montantes et descendantes par satellite, le stockage de données, la sécurité gérée, les services IT, Cloud et multimédia, ainsi que le conseil pour les organisations nationales et internationales. En termes d’infrastructure, POST Luxembourg possède des réseaux fixes et mobiles, ainsi que cinq datacenters hautement sécurisés qui sont exploités par sa filiale EBRC. Son réseau fibre optique international hautes performances connecte les principaux acteurs des secteurs de la finance et de l’économie au Luxembourg. Outre ses activités dans le secteur des télécommunications, POST Luxembourg vise à renforcer son leadership dans le domaine des services postaux, à développer sa présence et son offre de services logistiques, et à faciliter le commerce électronique. Enfin, en tant que fournisseur de services bancaires en ligne (CCP Connect), POST Luxembourg suit activement les développements dans le domaine des technologies financières (FinTech).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.postgroup.lu and www.post.lu.

A PROPOS DE SOFTWARE AG

Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) est au cœur de la transformation digitale de ses clients. En intégrant la Digital Business Platform de Software AG, les entreprises sont en mesure de mieux interagir avec leurs clients, les accompagner dans de nouveaux parcours digitaux, promouvoir des propositions de valeur uniques et créer de nouvelles opportunités commerciales. C’est dans cette continuité que Software AG permet aux entreprises d’intégrer, de connecter et de gérer leurs composants IoT ainsi que d’analyser les données et de prédire des événements futurs à partir de l’Intelligence Artificielle (AI). La Digital Business Platform est construite sur des dizaines d’années de développement logiciel sans concession, d’expérience IT et de leadership technologique. Software AG, présente dans 70 pays, compte plus de 4 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 879 millions d’euros en 2017. Pour en savoir plus, visitez www.softwareag.fr