Theatermaker Greg Nottrot presenteert op dinsdag 11 december om 20.15 uur, samen met Martijn Nieuwerf, De (Orde) Chaos van 2018: een theatrale zoektocht naar de waarheid van 2018 in Theater aan het Spui in Den Haag. De voorstelling is een slotakkoord op een zoektocht van een jaar, waarbij Greg zelfs de datsja van Poetin bezocht. De plek waar Halbe Zijlstra nooit was.



Nottrot heeft sinds begin 2018 dit jaar wekelijks een toonaangevend beeld uit het nieuws geselecteerd. Gaandeweg is hij zich gaan afvragen of de beelden wel écht zijn. Maar óók of dit wat uitmaakt, in tijden van Facebook en Instagram. Zo vaak worden feiten en fictie verweven tot een eigen werkelijkheid. Hebben we één waarheid nodig en waar bevindt die zich dan?



Terugblik is traditie



Met ‘De Orde van de Dag’ van het Nieuw Utrechts Toneel ontstond de traditie om de tijdsgeest van het voorbije jaar te vangen. Tot nu toe altijd als collectief maar dit jaar zou Nottrot solo gaan. Echter, voor een avondvullend programma twijfelde hij af of hij wel interessant genoeg zou zijn en daarom zocht hij een ‘vervanger.’ Martijn Nieuwerf neemt de uitdaging aan en speelt Nottrot, terwijl Nottrot zelf de rol van vele anderen vertolkt.



Tijdens de voorstelling nemen de spelers het publiek mee op hun gezamenlijke zoektocht. Gaandeweg ontrafelen zij de gelaagdheid waarop waarheden zijn gebouwd en hoe die ons besef van onszelf en de werkelijkheid beïnvloeden. Om zo tot de essentie van 2018 te komen.