'Aanpak Facebook kan het verschil maken in verkiezingsstrijd'

Facebook is een platform waar burgers zelf op zitten en hen direct kan beïnvloeden. Een experiment tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2012 liet het volgende zien. Als op Facebook close friends een 'ik heb gestemd' button aanklikten dan gaan mensen ook net iets sneller stemmen. Doorrekenend leidt dat in totaal tot honderdduizenden of miljoenen extra stemmen meer of minder. In Amerika kan dat het verschil van winnen of verliezen zijn. Kortom, Facebook kan op dit vlak in de VS echt het verschil maken.



Twitter is het medium van de 'movers and shakers': politici, journalisten en opiniemakers. En dat weten politici zoals Trump ook. Door op Twitter hard te roepen of zelfs journalisten aan te vallen, komen ze in het gewone nieuws. Zolang journalisten daar in blijven trappen, bepalen politici het frame en krijgen ze aandacht. Zonder tv en krant bereikt Twitter eigenlijk nauwelijks gewone kiezers.



Begin van het millennium werd je voor gek versleten als je zei dat sociale media wel eens van invloed konden zijn op de verkiezingen. Nu lijkt het soms alsof louter sociale media de verkiezingsuitslag bepalen. De waarheid ligt in het midden. De consequenties van sociale media op verkiezingsuitkomsten voor Nederland en Verenigde Staten zijn fundamenteel anders. In de VS is het winner takes all: één kandidaat wint; de ander kan naar huis. In Nederland is het een zetel meer of minder, maar dat is bijna nooit alles bepalend. In die zin zijn sociale media in de VS misschien nog wel crucialer.



Niels Spierings doet aan de Radboud Universiteit onderzoek naar ongelijkheid en participatie, in het bijzonder op het gebied van gender, politiek en islam.