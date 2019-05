PERSUITNODIGING jeugdstudie zelfvertrouwen en persoonlijke verzorging

Presentatie studie over de ontwikkeling van zelfvertrouwen van jongeren – met een speciale focus op hygiëne, persoonlijke verzorging en cosmetica



Hoe voelen jongeren zich in onze maatschappij? Ervaren zij veel moeilijkheden en hoe houden zij zich staande? De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) heeft rheingold salon, een gerenommeerd onderzoeksinstituut uit Duitsland een studie laten uitvoeren naar de ontwikkeling van eigenwaarde en zelfvertrouwen bij jongeren tussen 14 en 21 jaar en de mogelijke rol die producten voor de persoonlijke verzorging hierbij spelen.



Jonge mensen, die staan voor de overgang naar volwassenheid, worstelen met onzekerheden, niet alleen vanwege hun ontluikende seksualiteit maar zeker ook vanwege gebeurtenissen op sociaal en familiair niveau. Welke zorgen en hoop hebben zij? Hoe ontwikkelen ze eigenwaarde en vertrouwen met betrekking tot hoe ze worden waargenomen door anderen? In hoeverre kunnen cosmetica jonge mensen ondersteunen? Welke invloed heeft het verzorgen van hun uiterlijk op hun eigenwaarde?



Er zijn groepsinterviews gehouden en met een enquête werden meer dan 1000 jongeren in de leeftijd tussen 14 en 21 jaar ondervraagd. Deze studie is in 2016 door rheingold salon ook in Duitsland uitgevoerd, in opdracht van IKW (de Duitse cosmeticavereniging), waardoor interessante vergelijkingen te maken zijn.



De verrassende resultaten zullen tijdens de Jaarvergadering van de NCV op 14 mei 2019 in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg (11.30 – 13.00 uur) gepresenteerd worden. Na de (eerste) presentatie van de resultaten is het mogelijk (exclusief) in gesprek te gaan met Ines Imdahl (rheingold salon) en Ronald van Welie (directeur NCV). Uw interesse hiervoor kunt u bij Marjolein van Oostrum via m.vanoostrum@ncv-cosmetica.nl of 030 604 94 80 kenbaar maken.



Wij nodigen u ook graag uit voor de lunch die aansluitend op de presentatie zal plaatsvinden. Fijn als u laat weten of u daarvan gebruikt maakt.