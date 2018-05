Hans Croiset aan de tand gevoeld over boek Ik, Vondel

Kester Freriks, romancier, biograaf en theatercriticus van NRC Handelsblad, gaat op zondagmiddag 10 juni om 15.30 uur in gesprek met acteur Hans Croiset over zijn boek Ik, Vondel in De HNT Studio's in Den Haag. Croiset, die momenteel te zien is in De Oresteia van Het Nationale Theater (tot 3 juni) heeft een grote fascinatie voor 'prins der dichters' Joost van den Vondel.



Croiset regisseerde en speelde in vele stukken van Vondel en nam zich al lang geleden voor om dieper in de ziel van de geliefde en verguisde schrijver te kruipen. In zijn roman laat hij Vondel, die niet universitair geschoold is maar tóch aan de basis van onze taal en literatuur heeft gestaan, naar woorden zoeken om zijn twijfels, zijn tijd en zijn wereld vorm te geven. Ik, Vondel is een uniek tijdsbeeld van de Gouden Eeuw en een portret van een man die in zijn bewogen leven precies met dezelfde vragen worstelde als iedereen. Er wordt deze zondag niet alleen gepraat over het boek, maar ook beeldmateriaal getoond uit de voorstellingen die Croiset maakte. Ook gaat hij als regisseur aan het werk met twee jonge acteurs: Nazanin Taheri en Yamill Jones (met wie hij nu ook in De Oresteia te zien is). In een kleine masterclass werkt hij met hen aan het beheersen van Vondels moeilijke rijmen, de gevreesde alexandrijnen.



Ik, Vondel



Iedereen heeft wel van Lucifer of Gijsbrecht van Aemstel gehoord en anders wel van het Amsterdamse Vondelpark of een van de vele Vondelstraten die Nederland rijk is. Joost van den Vondel (1587-1679) is de beroemdste Nederlandse dichter-en toneelschrijver van de Gouden Eeuw. Anno 2016 bestaan er maar liefst negentien biografieën over Vondel. Hans Croiset voegt daar geen twintigste aan toe. Zijn roman Ik, Vondel is de autobiografie van de oude Vondel zélf. Van de eerste tot de laatste bladzijde voert Vondel het woord, aan de vooravond van het einde van zijn leven. Ik, Vondel is een uniek tijdsbeeld van de Gouden Eeuw, en een portret van een man die in zijn bewogen leven precies met dezelfde vragen worstelde als iedereen.



Over Hans Croiset



Acteur, regisseur Hans Croiset richtte in 1986 in Den Haag het Nationale Toneel op. Hij kent de Koninklijke Schouwburg daarom van binnen en buiten, als artistiek leider, regisseur en acteur. Komende week van donderdag 31 mei tot en met zondag 3 juni is hij weer terug in Den Haag, als acteur in de succesvolle voorstelling De Oresteia.







Kaartverkoop en locatie



Het interview met Hans Croiset vindt plaats op 10 juni om 15.30 uur in de HNT-Studio’s, Schouwburgstraat 8. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te verkrijgen via 088 3565356 (kassa di-za 14-19 u, tel ma-za 14-19 u) of via www.hnt.nl/overvondel.