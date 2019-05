Thea Koster nieuwe voorzitter Techniekpact

Vandaag is Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle geïntroduceerd als nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte deze benoeming bekend tijdens de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020 op de Brainport Industries Campus te Eindhoven. Thea Koster zal zich tot eind 2020 inzetten voor een optimale afstemming tussen landelijk beleid en regionale uitvoering van het Techniekpact.



Verduurzamen infrastructuur



Voor de volgende stap van het Techniekpact zal de nadruk liggen op het inzetten van de Techniekpact infrastructuur voor de nieuwe agenda’s zoals het Klimaatakkoord, de energietransitie, circulaire economie en leven lang ontwikkelen. Het streven daarbij is te komen tot een samenhangend beleid en afgestemde acties en instrumenten, landelijk en regionaal, voor de arbeidsmarkt van technisch talent. Thea Koster: Het Techniekpact heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een effectieve aanpak om regionaal samen te werken aan een toekomstbestendige technische arbeidsmarkt. We zien nieuwe agenda’s ontstaan die alleen kunnen slagen als er voldoende geïnvesteerd wordt in human capital. Ik roep partijen op om hierin volop de infrastructuur van het Techniekpact, dat zich kenmerkt door actie in de regio in verbinding met landelijk beleid, te benutten.



Sinds de start van het Techniekpact in mei 2013 is er mede onder aanvoering van voormalig aanjager Doekle Terpstra een landelijke en regionale infrastructuur ontstaan waarbinnen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven elkaar hebben gevonden en samenwerken voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.



Instroomcijfers stabiliseren



De cijfers van de Techniekpact Monitor 2019 bevestigen de noodzaak voor een meer samenhangende aanpak voor het stimuleren van jongeren en werkzoekenden voor de techniek. De vraag op de arbeidsmarkt naar technisch en ict personeel neemt nog altijd flink toe: ruim 71.000 vacatures in de techniek en 15.000 in de ict (Q4 2018, bron UWV). Wel zien we sinds het begin van het Techniekpact een stijging van 24% van het aantal vrouwen in een technisch beroep. Daar tegenover stabiliseren de cijfers in het onderwijs van het aantal leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie. Sinds studiejaar 2015/2016 ligt de keuze voor technisch of NaSk-profiel op het vmbo op 20%, voor een N-profiel op havo/vwo op 50% én is de totale instroom voor mbo techniek 29% en voor bètatechnisch hoger onderwijs 29%.



Landsdeel Zuidoost



De jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact werd dit jaar georganiseerd door het landsdeel Zuidoost, te weten alle partners in Zuidoost-Nederland verenigd in Brainport Network. Voorafgaand aan de conferentie vond op de Brainport Industries Campus de officiële opening van de Dutch Technology Week plaats. Tijdens de afsluiting van de jaarconferentie is de gezamenlijke aanpak Zuid-Nederland met regio’s Brainport Network, FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM, A&O en OTIB voor Leven Lang Ontwikkelen gelanceerd. Hiermee willen de partners kleine en middelgrote technische bedrijven in Zuid-Nederland intensief ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen voor de competenties en beroepen van de toekomst.



Bij gebruik foto van nieuwe voorzitter Thea Koster graag vermelden: ©Fotografie door Nina Crebas