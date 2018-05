Daniel Vior Jewelry: made in Barcelona, inspired by nature

Geïnspireerd door de expressieve puurheid van de natuur maar met een onmiskenbare hint van de kosmopolitische en mediterrane sfeer van thuishaven Barcelona. Hier ontwerpt en maakt Daniel Vior al meer dan 25 jaar sieraden die herkenbaar zijn aan hun weelderige vormen en warme kleuren. Bijzonder is de toepassing van emaille, een versieringstechniek die veel vakkennis vraagt en bijna zeldzaam is geworden. De 2018 collectie zilveren en gouden sieraden geeft iedere dag een warme gloed.



Daniel Vior ontwerpt ieder sieraad nog met pen en papier. De uitgesproken vormen in de zilveren oorsieraden, ringen en hangers ontstaan door het beschilderen van de sieraden met emaille: met vloeibaar koud emaille worden de sieraden ‘ingekleurd’ en soms gecombineerd met een bijzondere edelsteen of parel. Geen enkel sieraad verlaat het atelier in het Eixample District in Barcelona zonder een laatste blik van de ontwerper zelf.



Iedere serie bestaat uit een ring, collier en een paar oorbellen. Daniel Vior is bij een select aantal dealers in Nederland te verkrijgen. Kijk voor meer informatie op www.danielvior.com.



Bekijk de gehele 2018 collectie op http://www.danielvior.com/DV2018_cat_es_en_ho.pdf