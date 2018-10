Koraal brengt medezeggenschap zorg, onderwijs en arbeid samen

Op donderdag 21 juni jl. tekenden Marie-Rose Janssen, als voorzitter Centrale Medezeggenschap medewerkers (CMZm) en Radboud Quik, voorzitter Raad van Bestuur, het convenant Medezeggenschap Centraal Koraal. Van 24 tot en met 30 september hebben de eerste keer verkiezingen plaatsgevonden voor het nieuwe orgaan Medezeggenschap Centraal (MZ Centraal). Daarachter schuilt een heel nieuwe wereld van medezeggenschap waarin participatie van medewerkers het sleutelwoord is.



Meepraten en meedoen



Bestuursvoorzitter Radboud Quik: “We leven in een tijd waarin mensen zelf regie willen voeren en ‘meedoen’. Dat geldt bij Koraal voor cliënten en leerlingen, maar nu ook nadrukkelijk voor medewerkers."



Uniek in Nederland



Hij vervolgt: “Er is veel uniek aan deze medezeggenschapsverkiezingen bij Koraal. Het begint al bij de verkiezingen zelf. Het is namelijk voor het eerst dat Koraal in gezamenlijkheid één centraal orgaan kiest. Dus één orgaan voor zowel onze domeinen zorg, onderwijs als arbeid. Het bijzondere –niet alleen binnen onze organisatie, maar binnen het Nederlandse medezeggenschapslandschap- is dat wij dus een geïntegreerde medezeggenschapsstructuur tussen zorg, onderwijs en arbeid tot stand hebben gebracht. Met als belangrijkste uitgangspunt de participatie van medewerkers. Medewerkers die meedoen, meedenken en mee-adviseren. Dát is de kracht van deze nieuwe medezeggenschap van Koraal.”



Hoe is de nieuwe medezeggenschap bij Koraal georganiseerd?



Marie-Rose Janssen: “De MZ Centraal ziet nu binnen afzienbare tijd het licht. Het behandelt alle onderwerpen op centraal niveau; alles wat de combinatie zorg, onderwijs en arbeid betreft. Daarnaast kent Koraal binnenkort ook het formele orgaan Medezeggenschap Onderwijs (MZ Onderwijs) dat gezien kan worden als een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). MZ onderwijs behandelt de onderwerpen die meerdere scholen aangaan en onderwijs specifiek zijn.



Het is hier al eerder gezegd: Koraal vindt participatie van medewerkers belangrijk. Medezeggenschap ligt bij alle medewerkers. Hiervoor is een medezeggenschapsmodel ingericht dat bestaat uit platforms, regionale overleggroepen en MZ Centraal. Elke Koraal-regio (het zijn er zes) heeft een regionale overleggroep die de inbreng vanuit de platforms verzamelt en er weer voor zorgt dat medewerkers hun mening kunnen geven. Omdat de onderwijslocaties van Koraal zijn gebonden aan andere regelgeving, zijn zij vertegenwoordigd in de Regionale Overleg Groepen én daarnaast ook door Medezeggenschap Onderwijs (MZ onderwijs).”



Iedereen kan zijn mening geven



Radboud Quik besluit: “Het nieuwe medezeggenschapsmodel zorgt ervoor dat medezeggenschap ligt bij álle medewerkers van Koraal. De Regionale Overleg Groepen en Medezeggenschap Centraal bedenken immers niet zelf wat goed is, maar vragen dit aan de medewerkers. Zo kan iedereen zijn mening geven.”







Koraal



Koraal biedt een uniek, integraal aanbod van zorg, onderwijs én arbeid voor mensen met een complexe problematiek, waarbij de ondersteuning van cliënten en leerlingen in elk van hun levensdomeinen (wonen, leren, werken) op elkaar wordt afgestemd. Koraal heeft meer dan 30 locaties welke zijn ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord- Brabant. Daarnaast heeft Koraal een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis gebundeld wordt. Koraal biedt aan meer dan 5.000 cliënten per dag ondersteuning en advies. Er zijn meer dan 3.500 medewerkers werkzaam.