'Woonlasten mogen niet omhoog door stoppen met aardgas'

Dit is een expertquote van Jan Roelof Hoving van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Gasvrij wonen zonder extra kosten’ | Binnenland | Telegraaf.nl



De woonlasten mogen niet stijgen als huizen van het aardgas af moeten. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde eind oktober in met de motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Zij verzoekt de regering woonlastenneutraliteit te garanderen bij het aardgasvrij maken van woningen.



Vereniging Eigen Huis is blij dat de motie is aangenomen De vereniging maakt zich al langer grote zorgen over de betaalbaarheid van de energietransitie voor huiseigenaren en kaartte dit geregeld aan bij het kabinet.



In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de kosten van verduurzamingsmaatregelen om van het aardgas af te gaan, niet hoger mogen zijn dan de besparing op de energierekening. Dat is woonlastenneutraal.



Eind augustus bleek echter uit onderzoek van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) dat dit voor geen enkele huiseigenaar haalbaar is. De kosten van het nemen van verduurzamingsstappen zoals isoleren en de aanschaf van zonnepanelen en een warmtepomp wegen niet op tegen de baten.



Jan Roelof Hoving is bouwkundig specialist bij Vereniging Eigen Huis.